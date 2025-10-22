Износът на цимент от Казахстан за Узбекистан е спрял напълно за първи път от 7 години. Причината - нови изисквания на узбекските власти, които на практика правят търговията икономически невъзможна, пише gazeta.uz.

Според Ербол Акъмбаев, председател на Казахстанската асоциация на производителите на цимент и бетон (QazCem), Узбекистан е забранил вноса на казахстански цимент, ако цената му е под $300 долара. Това решение е взето с постановление на Кабинета на министрите на страната през юли, твърди Акъмбаев пред Forbes Kazakhstan.

"Изискват от нас да декларираме цимента на $300 и да плащаме данъци върху тази сума, въпреки че реалната цена е около $30 за тон", обяснява той. По думите му, узбекските вносители отказват да приемат такива условия, поради което през август износът е спаднал до нула.

От най-голям доставчик до тотален застой

Казахстан беше основен доставчик на цимент за Узбекистан от 2018 г. насам. Но сега Ташкент се опитва да защити вътрешното производство след сериозен ръст на местните мощности.

"Те построиха прекалено много циментови заводи и сега имат свръхпроизводство. Плюс това се намират в икономическа криза, затова се защитават на всяка цена", казва Акъмбаев.

Интересното е, че постановлението, на което се позовават казахстанските износители, не е публично достъпно. "Нямаме официални доказателства - само снимка от телефона на митнически служител на границата", твърди ръководителят на QazCem.

Реципрочни мерки и малко статистика

Асоциацията QazCem е започнала консултации с Министерството на промишлеността, Министерството на търговията и Националния център QazIndustry за възможен отговор от страна на Казахстан.

Сред обсъжданите варианти са реципрочни ограничения върху вноса на узбекски строителни материали.

По данни на Бюрото за национална статистика, Казахстан е изнесъл през последната година 873 хил. тона портланд цимент на стойност $46,9 милиона, докато е внесъл 902 хил. тона за $53,6 милиона.

Основните пазари за казахстански цимент са Киргизстан (52,3%), Русия (32,8%) и Узбекистан (14,7%). Средната износна цена за Узбекистан е $26,8 на тон, докато вносът на узбекски цимент струва $19,6 на тон.

През първите 8 месеца на 2025 г. Казахстан е доставил 27,4 хил. тона за $946 хиляди, а е внесъл 266,7 хил. тона от Узбекистан за $14,8 милиона. След август износът е напълно преустановен.

Междувременно на вътрешния пазар на Узбекистан цената на цимента на борсата е нараснала с близо 25% от началото на годината - от 511 800 на 637 900 сума за тон към 20 октомври. За сравнение, година по-рано тон цимент е струвал около 527 000 сума.

Узбекската циментова индустрия

От 2024 г. Узбекистан четири пъти е намалил данъка върху ползването на недрата за производителите на цимент - мярка, която им е оставила над 250 млрд. сума за инвестиции. Решението бе представено като стимул за сектора, но предизвика критики заради липсата на оценка на екологичните ефекти.

Подобни ограничителни мерки не са новост, припомнят анализатори. През 2020 г. правителството временно забрани вноса на цимент, което доведе до скок на цените с около 25%.