Най-големият производител на цимент в света - базираният в Швейцария Holcim, придобива германската компания за строителни материали Xella в сделка за €1,85 милиарда. Това обявиха от двете дружества в общо изявление, цитирано от Reuters. И двете дружества присъстват на българския пазар повече от две десетилетия.

Xella оперира от над 25 години на българския пазар чрез дъщерното си дружество "Ксела България" ЕООД. Компанията има производствена база край София, в която произвежда популярната марка газобетонни блокчет Ytong, както и други брандове, като калциево-силикатните строителни елементи Silka и топлоизолационните плочи Multipor, за местния пазар.

Xella, която е базирана в Дуйсбург и присъстваща на общо 21 европейски пазара, генерира около €1 милиард годишен оборот и има над 4000 служители.

Източник: Фейсбук профил на КСЕЛА България

Под шапката на швейцарската Holcim са предприятия в около 70 страни по света, сред които и България. Тук компанията развива дейност под името "Холсим България" АД, като присъства повече от 20 години чрез дъщерните си дружества за производство на цимент в с. Бели извор, инертни материали и бетон. В тях работят общо над 400 души.

"Това стратегическо придобиване е важен етап в нашата визия да бъдем водещ партньор за устойчиво строителство, ускорявайки висококачествените строителни решения на Holcim в съответствие с нашата стратегия NextGen Growth 2030", коментира Милян Гутович, главен изпълнителен директор на Holcim.

Holcim очаква придобиването да допринесе положително както за печалбата ѝ на акция, така и за свободния паричен поток още през първата година след финализирането на сделката. Възвръщаемостта на капитала (ROCE) се очаква в тритгодишен хоризонт.

Както Money.bg писа през март 2024 година, заводът за блокчета Итонг на "Ксела България" в Добрич затвори окончателно, а част от техниката беше пренасочена в чужбина. Още през 2020 година компанията освободи 67 от служителите си у нас. Компанията стъпи на българския пазар през 1994 година, като първоначално производството започна в завода в София. През 2006 година бе открит и вторият завод на дружеството в страната - в Добрич.