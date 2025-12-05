Живееш в петия по големина град в страната и ти се налага да наемеш кола, защото твоята спешно се налага да влезе в сервиз. Имаш възможност да избираш из между една-две rent-a-car компании, но автомобилите са стари и не са от класа, който си карал до сега. В тази ситуация изпада през 2022 г. Димитър Любенов, строителен предприемач от Стара Загора.

Така се заражда идеята за собствена компания, която да предлага изцяло нови автомобили. В края на годината тя се реализира и се създава бранда DL rent. На първо време оперира чрез строителното дружество на Любенов "Стройнвест груп ДД". В началото рент-а-кар услугите се осъществяват чрез шест автомобила, а първоначалната инвестиция е 200 хил. лв.

Пред Money.bg Димитър Любенов разказа, че стартът е труден, защото като нов играч никой не ги знае в града на липите. Освен с новите автомобили привличат клиентите с отношение и гъвкавост, каквито големите в бранша не могат да си позволят.

Според Гергана Иванова, заместник управител в DL Rent и съпруга на Димитър, клиентите биха се впечатлили, ако подходиш индивидуално към тях, а не дали имаш кабинка на летището. От края на 2024 г. компанията оперира чрез собственото дружество "ДЛ Рент".

Източник: DL Rent

Разпознаваемостта в Стара Загора и постепенното увеличаване на автопарка водят до това през първата половина на настоящата година DL Rent да се озове в Пловдив. Освен офисът на една от основните входно-изходни артерии на втория град, компанията стъпва и на международното летището край село Крумово.

Макар и това да не е самоцел за екипа на DL Rent, позиционирането там е плюс за разпознаваемостта сред клиентите. Иванова споделя, че през първите месеци под тепетата са трудни - подобно на старта в Стара Загора, никой не ги знае. Постепенно хората започват да ги разпознават. Разбира се, все още е рано да се каже, но компанията печели своите клиенти и в Града под тепетата.

А пазарът е труден, защото има много повече компании за автомобили под наем, а сред тях е и най-голямата и разпознаваема в страната - варненската Top rent-a-car, която освен със собствен офис в града, също има обект на летището. Въпреки тяхната конкуренция старозагорската компания намира своите клиенти.

"Конкурираме се по-скоро с малките компании, отколкото с Top", разкрива Иванова. Според нея освен новите автомобили, цената е другата основна причина, заради която клиентите ги избират. В нея DL Rent включват застраховка и твърдят, че няма "скрити" или "допълнителни" такси.

Друго предимство според нея е фактът, че като малка компания имат възможност да подхождат с внимание към клиента и да бъдат по-гъвкави в непредвидени ситуации. За нея големите компании не когат да се похвалят с тази възможност, поради по-тромавите процедури.

А клиентите, които избират тях, са различни. Според двамата съпрузи подобно на ситуацията от преди няколко години, не малко са хора, чийто автомобил е в сервиза и имат нужда от заместващ. Други са чужденци и българи, които са кацнали в Пловдив и искат да се придвижат до друга точка из страната, включително София.

Основно клиентите правят резервация през сайта на компанията и по-рядко се случва "случайни" хора да застанат на гишето на летище Пловдив. Според Гергана Иванова тези клиенти са под 10%.

И ако за по-малките бизнеси експанзията на повече от един пазар в рамките на година да звучи като твърде смела стъпка, DL Rent вече са я направили. От тази есен оперират и в столицата, като за сега работят в парнтьорска бензиностанция в район "Младост". В процес са на разполагане на собствен обект в съседство.

Димитър Любенов разкрива, че общата инвестиция от старта на rent-a-car компанията до настоящия момент е около 1,5 млн. лв. В момента автопаркът е набъбнал до 25-26 автомобила, като се очаква в скоро време да достигне 30. Служителите на трите локации с тях двамата на този етап са 7.

Източник: Георги Куманов

Макар да са стартирали в Стара Загора и да са в процес на налагане в Пловдив, семейството смята, че София би се развила до основния им пазар благодарение на в пъти по-развитото летище и по-големия пътникопоток. Това край Града под тепетата е все още с едва 4-5 дестинации, па макар и две от тях (до Милано и Братислава) да са от скоро.

Освен налагане в Пловдив и София, бъдещите планове на DL Rent включват стъпване и в Бургас, макар и на този етап да не е планирана дата. Желанието на Димитър Любенов е в следващите пет години автопаркът на компанията да достигне 200 коли.