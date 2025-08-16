Не всеки знае, че летище Пловдив е функциониращо летище, от което се извършват международни полети. Всъщност то е и единственото от четирите (останалите са София, Варна и Бургас), което се управлява все още от държавата. И не защото тя не е искала да се "освободи" от него. Причината - няколкото неуспешни опита да го даде на концесия.

Но да се върнем на полетите. Навярно хората не знаят, че се лети от аерогарата край Пловдив, намираща се на около 15 км от центъра на града (до село Крумово), защото през последните години те не са особено много. Както и самите дестинации.

До Лондон и назад

Всъщност към този момент (средата на август) единствените редовни полети до и от летище Пловдив са до Лондон. Извършват се от двете нискотарифни авиокомпании - Ryanair и Wizz Air. Първата лети до летище Станстед три пъти в седмицата, а от края на октомври полетите ще са през пет дни от нея. Унгарският авиопревозвач от своя страна лети до друго лондонско летище - Лутън. Отново три пъти на седмица, а от декември ще станат четири.

В новата история на пловдивското летище като начална точка може да се постави стъпването през 2010 г. именно на ирландската нискотарифна авиокомпания. Тогава Ryanair стартира полетите си до Лондон и всъщност като цяло превоза на пътници до български град. Години по-късно стъпи на софийското летище, където днес се развива повече от добре с полети до над 40 дестинации.

Wizz от своя страна кацна, буквално и преносно, чак в края на 2021 г., когато освен полетите си до столицата на Великобритания разкри и такива до немските градове Мюнхен (летище Меминген) и Дортмунд. За разочарование на пътниците през 2023 г. тези до Германия бяха спрени.

На есен в Шенген

Заради липсата на разнообразие в полетите до и от летище Пловдив през април 2024 г., когато България и Румъния се присъединиха по въздух и вода в Шенген, се стигна до парадоксална ситуация. Международното летище край втория по големина град е подготвено технически да посреща и изпраща пътници в рамките на зоната за свободно придвижване на Европейския съюз (ЕС), но реално не го прави.

Официално Великобритания напусна ЕС в началото на 2020 г. и поради това полетите от летище Пловдив към този момент са все към страни извън Шенген. Такива чартърни има и към Турция, Египет и Тунис.

Този октомври, повече от година и половина след влизането ни в зоната за свободно придвижване на пътници и товари, летището край Града под тепетата и на практика ще "влезе" в нея. По-рано това лято Ryanair обявиха, че стартират полети между Пловдив и миланското летище Малпенса.

Ирландската авиокомпания ще лети между двата града два пъти в седмицата, започвайки от 26 октомври. Това се случва точно 7 години след като превозвачът спря директните си полети между втория град и Бергамо, другото летище край Милано.

Дават ти Братислава, получаваш Виена и Прага

Другите директни полети, които ще "вкарат" летище Пловдив в Шенген, е току-що обявените от унгарската Wizz Air до Братислава. Полетите стартират на 15 ноември и ще се извършват тpи пъти ceдмичнo - във втopниĸ, чeтвъpтъĸ и cъбoтa.

Hoвaтa въздyшнa вpъзĸa дo словашката столица щe дaдe възмoжнocт нa пътницитe oт Пловдив и региона дa дocтигaт бъpзo и yдoбнo Централна Европа, от където имат лесен транспортен достъп дo Bиeнa, Πpaгa и Бyдaпeщa. Това е добре дошло именно зимата и най-вече през декември, когато в района се организират едни от най-добрите коледни базари.

И още Великобритания

Освен полетите до Лондон и новообявените до Милано и Братислава, тази зима пътниците от Пловдив и региона ще имат възможност да летят до още два града в Обединеното кралство. За трета година Ryanair ще лети по сезонната линия до Манчестър. Тази година нискотарифната авиокомпания ще изпълнява полети до града на Бийтълс от 1 ноември до 28 март. След като първия месец ще са по веднъж в седмицата, от декември ще се изпълняват в понеделник и събота.

Другата сезонна дестинация на Ryanair ще е до втория по големина град във Великобритания - Бирмингам. Авиокомпанията ще лети до там за втора година. Полетите са по веднъж в седмицата - всеки петък, като стартират на 13 декември. Последният е обявен за 28 март.

Hasta la vista, baby

От стъпването на Ryanair през 2010 г. летището край Пловдив е посрещало пътници по различни редовни линии. Такива имаше още до Брюксел и Милано (Бергамо), които бяха спрени в края на октомври 2018 г. Преди това ирланската авиокомпания летеше и до немския Франкфурт.

През 2023 г. прекрати и полетите си до "родната" ѝ база Дъблин. През годините е имало слухове или обещания за още линии. Такава се чака вече десетилетие до някой испански град. Преди години беше обявена до Барселона, но тя така и не се случи. Сега очакванията са догодина да се разкрие до Малага, но все още няма официална информация за това.

По-рано през лятото, когато Ryanair и Фондът за развитие на летище Пловдив (общините внасят суми, които се разпределят към нискотарифни компании, за да ги стимулират да летят до града - бел. авт.) обявиха разкриването на Пловдив-Милано, бе съобщено, че според десетгодишен план до 2032 г. авиокомпанията трябва да има полети до общо 11 дестинации. Част от тях ще бъдат разкрити още през 2026 г. Според него през 2027 г. на пловдиското летище дори ще бъдат базирани два самолета на Ryanair.

Летище Пловдив в числа

Според данни на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" през 2024 г. аерогарата край Града под тепетата е обслужила малко над 160 хиляди пътника. Спрямо година по-рано това е спад с около 24 хиляди, когато те са били почти 184 хил. След пандемията от Covid-19 най-силна е 2022 г., когато пловдивското летище е обслужило близо 223 хиляди души. Разликата идва от това, че тогава се изпълняваха все още полетите на Ryanair до Мюнхен и Дортмунд в Германия, както и тези до ирландската столица Дъблин.