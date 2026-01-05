По време на провелия се първи за годината аукцион на рибния пазар Тойосу в Токио - който търг по традиция е специален и там се постигат обикновено най-високите за годината цени - беше продадена огромна риба тон, за рекордните 510,3 милиона йени (около 3,25 милиона долара). Така беше надмината постигнатата през 2019 г. цена на луксозния вид риба.

Тежащата 243 кг риба син тон, е уловена край бреговете на Ома в префектура Аомори.

Търгът е спечелен от веригата ресторанти Sushi Zanmai, която неведнъж е поставяла ценови рекорди на първите търгове за годината. От компанията коментират, че са закупили рибата тон, за подкрепа на риболовната индустрия на страната и да зарадват своите клиенти.

"Закупихме 243-килограмов син тон на първия търг за най-високата цена в историята - 510,3 милиона йени. След като бъде разфасована в основния ресторант на Sushi Zanmai, рибата тон ще бъде доставена до другите ресторанти на веригата на етапи", се казва в изявление на компанията.

Първите новогодишни търгове за риба тон в Токио обикновено привличат много внимание от сектора на хранителната ивдустрия, тъй като неофициално се считат за своеобразен маркер на икономическите тенденции и дори вид прогноза за годината. Разбира се подобна прогноза свързана с цената на рибата тон не винаги е точна, обаче високата цена на първия търг се разглежда като добра "поличба" - колкото по-висока е цената на най-скъпата риба тон, толкова по-успешна ще бъде годината за икономиката на Япония.