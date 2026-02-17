През 2025 г. Русия е изнесла риба и морски продукти в общо 104 държави в света. Обаче най-висок дял в този износ - както във физическо, така и във финансово изражение, имат две държави - Китай и Южна Корея, показват данните на федералния център "Агроекспорт", пише Финмаркет.

"Географията на доставките на руска риба се е разширила значително за година - докато през 2024 г. износ е бил осъществен в 95 държави, през 2025 г. той е достигнал 104 държави. Например, през миналата година за първи път в регистрираната история, риба и морски дарове от Русия са изнесени за Лаос, а доставките до Унгария са възобновени за първи път от 2012 г. насам", коментира ръководителят на "Агроекспорт" Иля Илюшин.

През 2025 г. Русия е изнесла общо около 2,1 милиона тона риба и морски продукти, което е с 1,2% повече в сравнение с 2024 г. В същото време, общите приходи от износ са се увеличили с 19% до 6,1 милиарда долара.

Половината от посочените приходи от износа са от замразената риба, делът на ракообразните в приходите е 34%, а на рибното филе - 9%.

"Традиционно най-големите купувачи на риба и морски продукти от Русия, са Китай и Република Корея", посочи Илюшин. Делът на Русия във вноса на риба и морски дарове в Китай по стойност е достигнал през 2025 г. доста значителните 49%, а за Южна Корея този показател е 25%.