Компаниите за минен добив от Канада си осигуряват все повече водещи бизнес позиции в съседна Сърбия. Канадската минна корпорация Boron One Holdings успешно завърши обширна теренна работа като част от своята програма за проучване на добив на руда и бор през 2026 г. в района на басейна Ярандол. Това потвърди централата на компанията във Ванкувър, цитирана от eKapija.

С тази стъпка, оперативно извършена от дъщерното ѝ дружество Balkan Gold, официално са изпълнени всички законови изисквания, определени от Министерството на минното дело и енергетиката на Сърбия, което позволява лицензът за проучване на това изключително богато на ресурси място да запази високо ниво на правна сигурност.

Разрешителното за проучване обхваща площ от 21,03 квадратни километра в община Рашка, разположена непосредствено до известното находище Писканя. Към момента това се счита за едно от най-висококачествените и най-концентрирани неразработени находища на бор в света, с оценени запаси от над 5,4 милиона тона висококачествена руда.

Последният цикъл на проучване, проведен през 2025 г. и първата половина на 2026 г., включваше подробно геоложко картографиране на шест квадратни километра, събиране и анализ на 178 проби от скали и канали, както и 121 проби от почва, и изкопаване на пет големи проучвателни траншеи с обща дължина 142,5 метра.

Източник: GettyImages

Всички събрани материали в момента се подлагат на напреднали геохимични и рентгеноструктурни (XRD) лабораторни анализи, за да се определи точно следващата стратегия и да се определят цели за сондиране за предстоящата фаза на дълбоко проучване.

Предишните проучвателни сондажи на обекта дадоха впечатляващи резултати, като пресечните точки на борати достигат близо два метра дебелина и изключително високо съдържание на борен триоксид до 41,33%, което значително надвишава световните стандарти за икономическа рентабилност.

Борът е признат за критична суровина на бъдещето и незаменим компонент в производството на батерии за електрически превозни средства, слънчеви панели и вятърни турбини. Чрез осигуряването на права за проучване близо до Рашка, канадските инвеститори позиционират Сърбия като един от ключовите играчи на европейската карта на прехода към зелена енергия.

Според съобщенията на компанията, лицензът за проучване в басейна Джарандол е валиден до 2027 г., с право на удължаване, като окончателните резултати от лабораторните анализи се очакват през следващите месеци и ще определят местоположението на новите площадки за сондажи.