Австралийската компания Middle Island Resources потвърди откритието на голямо полиметално находище в Западна Сърбия, след като последните резултати от повърхностните проби в проекта "Бобија" са разкрили значителни концентрации на сребро, олово, цинк и антимон, съобщава eKapija.

Според последното съобщение на компанията минерализираната система на обекта "Тисовик" е разширена по профил с дължина приблизително шест километра. Проектът "Бобија" обхваща площ от 208 квадратни километра и се намира на приблизително 100 километра югозападно от Белград, близо до Любовия.

Компанията е съсредоточила проучвателните си дейности върху района около бивша историческа баритова мина, където са идентифицирани три ключови аномални зони: "Тисовик", "Црвене стене" и "Козила".

Главният изпълнителен директор на австралийското дружество Питър Спиърс заяви, че тези резултати демонстрират нов мащаб за проекта "Бобија" и показват, че Тисовик представлява значителна полиметална система от находища за заместване на карбонати (CRD). Този стил на минерализация е световно известен с образуването на големи и висококачествени рудни тела.

Последната кампания за вземане на проби доведе до високи стойности на повърхностни метали:

Почвени проби: Максималните регистрирани стойности достигнаха 7,1 г/т сребро, 4 685 ppm олово, 969 ppm цинк и 1 049 ppm антимон.

Проби от скали и разкрития: На площадката "Козила" бяха открити стойности до 12,0 г/т сребро и до 2,85% антимон, заедно с ясно видима стибнитова минерализация (основната руда на антимона)

Наличието на антимон породи особен оптимизъм в ръководството на компанията, като се има предвид, че този метал в момента има статут на критична суровина с изключително стратегическо значение на световния пазар.

В края на миналата година Middle Island Resources придоби Konstantin Resources, като по този начин придоби собствеността върху 14 лиценза за проучване, обхващащи общо 62 000 хектара, което прави компанията един от най-големите оператори за проучване на минерали в Сърбия. В допълнение към Bobija, сръбското ѝ портфолио включва и проекти в ранен етап в Priboj и Timok.

Компанията отбелязва, че системата остава отворена за разширяване в множество посоки. Следващите стъпки ще включват допълнително геохимично вземане на проби, експертна проверка на терен и подготовка на обекти за дълбоко сондиране, за да се определи истинският подземен потенциал и да се дефинират официалните ресурси на този басейн.