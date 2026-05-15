OTP Group започна 2026 г. със силно представяне в банковата дейност. Печалбата след данъчно облагане възлиза на 324 милиарда унгарски форинта/845 милиона евро през първото тримесечие на 2026 г., което представлява ръст от 9% на годишна база, като възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 23,5% при пропорционално разпределение на корекции, отчетени еднократно в началото на годината.

Отчетената консолидирана печалба след данъчно облагане възлиза на 177 милиарда унгарски форинта/461 милиона евро, като основно отразява предварително отчетеното въздействие на специални данъци и надзорни такси.

Печалбата преди данъчно облагане се увеличава с 12% на годишна база, докато оперативната печалба нараства със 7% в унгарски форинти и с 10% при корекция за валутни ефекти.

Общите приходи нарастват с 9% на годишна база, водени от увеличението на нетния лихвен доход, което отразява както продължаващото динамично разширяване на бизнес обемите, така и подобрението на нетния лихвен марж.

Благоприятното развитие на маржа през първото тримесечие беше частично обусловено от подобренията на тримесечна база в няколко ключови пазара, включително дъщерните дружества в еврозоната и Узбекистан.

Оперативните разходи се увеличават с 13% на годишна база, или със 17% при корекция за валутни ефекти.

Ръстът е основно свързан с инфлацията на заплатите, по-високите амортизации, произтичащи от инвестиции в ИТ, и разширяването на ИТ инфраструктурата, както и разходи за софтуер и маркетинг. Въпреки това съотношението разходи-приходи остава умерено на ниво 42,3%.

Рисковият профил остава благоприятен: делът на кредитите във Фаза 3 намалява с 0,1 процентни пункта на тримесечна база и се подобрява от 3,5% към края на март. В резултат на това тримесечното съотношение на разходите за кредитен риск възлиза на 47 базисни пункта.

Кредитната динамика остава силна. Консолидираните обслужвани клиентски кредити (Фаза 1+2) нарастват с над 3% през първото тримесечие и с 16% на годишна база (при корекция за валутни ефекти).

Жилищното ипотечно кредитиране продължава да бъде открояващ се сегмент през първото тримесечие, с ръст от 6% на тримесечна база на ниво група и увеличение от 10% в OTP Core, подкрепено от програмата "Home Start" в Унгария.

Потребителските кредити и корпоративните кредити също продължават да нарастват.

Клиентските депозити нарастват с 3% на тримесечна база и с 11% на годишна база при корекция за валутни ефекти.

Нетното съотношение кредити към депозити на Групата остава непроменено на ниво 77%, потвърждавайки балансирана и стабилна структура на финансиране.

OTP Group запазва силната си капиталова позиция. В края на март 2026 г. коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) възлиза на 17,6%, докато общият коефициент на капиталова адекватност (CAR) е 19,2%. При пропорционално разпределено отчитане на корекциите, коефициентът CET1 би бил 17,9%.

Ръководството не счита за необходимо да преразглежда насоките си за представянето на Групата през 2026 г.

Органичният растеж на обслужваните кредити при корекция за валутни ефекти може да остане приблизително около достигнатото през 2025 г. ниво от 15%, а нетният лихвен марж може да се задържи близо до нивото от 2025 г., което е 4,34%.

Съотношението разходи-приходи може да бъде малко по-високо спрямо 2025 година, a кредитният рисков профил се очаква да остане в общи линии сходен.