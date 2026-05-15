Цената на медта достигна исторически връх от 6.53 долара за паунд на борсата Comex и това вече не изглежда като просто поредното суровинно рали. Металът е поскъпнал с около 15% от началото на 2026 г. и с близо 8% само след началото на конфликта между Иран и Израел. За сравнение, широкият индекс на суровините Bloomberg Commodity Index е нагоре с около 9% за същия период, което означава, че медта започва да се откъсва дори от останалите индустриални суровини.

Но най-важното е друго. Това поскъпване не е движено само от спекулативен капитал или от краткосрочен страх. Пазарът започва да оценява един структурен проблем: светът няма достатъчно метали за инфраструктурата, която самият той планира да изгради през следващото десетилетие.

Историята за изкуствения интелект е само една част от уравнението. Реалната картина включва електромобили, енергийни мрежи, военна индустрия, възобновяема енергия, центрове за данни и глобално пренареждане на веригите за доставки. А всички тези системи консумират огромни количества мед.

Един електромобил използва между 70 и 90 килограма мед, докато традиционен автомобил с двигател с вътрешно горене използва около 20-25 килограма. Един голям офшорен вятърен парк може да изисква над 8000 тона мед. Центровете за данни за изкуствен интелект използват многократно повече мед на квадратен метър от стандартните корпоративни сървърни помещения заради огромните енергийни нужди и охлаждането.

Само Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta се очаква да похарчат над 320 милиарда долара за инфраструктура през 2026 г. Goldman Sachs прогнозира, че глобалните капиталови разходи, свързани с изкуствения интелект, могат да достигнат 1.6 трилиона долара годишно до 2031 г. Това означава нови електропреносни мрежи, подстанции, трансформатори, кабели и системи за охлаждане. Всичко това е изключително метално интензивно.

Именно тук медта започва да се превръща в стратегически актив.

Но още по-тревожно е случващото се от страната на предлагането.

Глобалната индустрия изпитва все по-сериозни затруднения да увеличава производството. Средното съдържание на мед в рудата в Чили е паднало от над 1.2% през 90-те години до около 0.6% днес. Това означава, че компаниите трябва да обработват двойно повече скала, за да произведат същото количество метал. Това увеличава разходите за енергия, вода и транспорт.

В Чили, който произвежда около 24% от световната мед, производството през последните години практически стагнира въпреки високите цени. В Перу политическите кризи и протестите периодично блокират добива. В Панама една от най-големите мини в света бе затворена след масови протести. В Демократична република Конго растат геополитическите рискове около китайското влияние върху минния сектор.

А сега се появи и нов проблем: Близкият изток.

Малко инвеститори осъзнават колко зависимо е производството на мед от петролната индустрия. Сярната киселина, която е ключова за извличането и рафинирането на медта, се произвежда чрез сяра - страничен продукт от рафинирането на петрол и природен газ. А почти една четвърт от световното производство на сяра идва от държави като Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, ОАЕ и Иран.

Цените на сярата вече преминаха 1200 долара за метричен тон, което е исторически рекорд. За сравнение, през 2020 г. цената бе под 100 долара. Това означава увеличение над 1000% за няколко години.

Освен това около половината от световните морски доставки на сярна киселина идват именно от Близкия изток. Ограничаването на трафика през Ормузкия проток започва директно да удря веригата за производство на мед.

На практика медта вече има собствен "петролен риск".

Към това се добавя и решението на Китай да ограничи износа на сярна киселина през май. Китай не просто доминира производството на редкоземни елементи. Страната контролира огромна част от глобалната химическа инфраструктура зад металургията. Това означава, че Пекин вече има способността да влияе върху глобалните цени на стратегическите метали дори без директно ограничаване на добива.

Именно затова пазарът започва да цени медта различно.

Исторически металът бе възприеман като класически цикличен актив. При рецесия цените падаха рязко. При индустриален бум поскъпваха. Но днес пазарът започва да се пита дали медта не преминава към нов режим - режим на хроничен структурен дефицит.

Bank of America например прогнозира, че светът може да се изправи пред недостиг от над 6 милиона тона мед годишно до 2030 г. За сравнение, глобалното производство днес е около 27 милиона тона годишно. Това означава потенциален дефицит от над 20% спрямо нуждите на пазара.

Международната агенция по енергетика изчислява, че само преходът към електрификация може да удвои търсенето на мед до 2040 г. Един електромобил използва около четири пъти повече мед от стандартен автомобил. Соларните паркове използват около 5 тона мед на мегават инсталирана мощност, а офшорните вятърни паркове - дори повече.

И това е само медта.

Алуминият също поскъпва стабилно заради нуждите на автомобилната и авиационната индустрия. Никелът остава ключов за батериите. Среброто достигна многогодишни върхове заради комбинацията между индустриално търсене и защитна функция. Само соларната индустрия вече консумира над 20% от глобалното производство на сребро.

Златото остава над 4700 долара за тройунция, подкрепено от централните банки и геополитическия риск. Китайската централна банка увеличава златните си резерви вече 18 поредни месеца. Полша, Турция и Индия също агресивно купуват злато.

Платината и паладият остават под натиск от ограниченията в Русия и Южна Африка. Литият преживя корекция след бума през 2021-2022 г., но дългосрочното търсене продължава да расте.

Всичко това започва да напомня на ранните фази на суровинния суперцикъл от 2000-2011 г., когато индустриализацията на Китай изстреля цените на металите многократно нагоре. Тогава медта поскъпна от около 0.70 долара за паунд до над 4.50 долара.

Но сегашната ситуация може да се окаже още по-сложна.

Тогава светът разчиташе основно на една мегатенденция - Китай. Днес търсенето идва едновременно от няколко огромни процеса: AI инфраструктура, електрификация, военни разходи, енергиен преход и геополитическо пренареждане.

Именно затова все повече инвеститори започват да гледат на медта не просто като индустриален метал, а като стратегически актив.

Особено интересен е европейският контекст. Европа е изключително зависима от внос на стратегически суровини. Европейският съюз внася над 80% от необходимата му медна руда и концентрати. В същото време континентът има амбициозни цели за електрификация и зелена трансформация.

Само модернизацията на европейските електропреносни мрежи може да изисква стотици хиляди тонове допълнителна мед годишно. Германия вече изпитва сериозен натиск заради високите разходи за енергия и суровини. Франция и Италия също усещат проблемите в индустрията.

Това означава, че Европа може да се окаже в особено уязвима позиция при продължителен суровинен шок.

И може би най-важният извод е следният: светът навлиза в нова фаза, в която физическите ресурси отново започват да определят икономическата сила. В продължение на две десетилетия инвеститорите вярваха, че софтуерът и платформите са достатъчни. Днес става ясно, че без метали няма нито AI, нито електрификация, нито енергиен преход.

А рекордната цена на медта вероятно е само началото на тази нова реалност.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.