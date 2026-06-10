Европейската централна банка е предприела стъпки за ограничаване на операциите на Revolut миналото лято, налагайки по-строги рестрикции върху европейското подразделение на най-скъпата финтех компания на Стария континент, съобщава Financial Times.
Според източници на изданието франкфуртският регулатор е замразил правото на европейското крило на Revolut да пуска нови услуги на пазара. ЕЦБ е била обезпокоенa от скоростта, с която компанията пуска нови финансови продукти, без това да е придружено от достатъчно строг контрол.
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За рестрикциите
Мерките са останали в сила, докато компанията не е отстранила дефектите при вътрешното одобряване на продуктите си. Наред с това, дигиталната банка е била принудена да наеме външни одитори, които да проверят правните ѝ отдели и системите за управление на риска.
Извън границите на ЕС рестрикциите са били още по-тежки, като на Revolut е било забранено да купува други компании или да привлича клиенти извън континента.
Макар да не е напълно ясно дали всички ограничения са отменени, с днешна дата е факт, че Revolut продължава глобалната си експанзия. Компанията вече има банков лиценз и в Мексико и Великобритания, а от март официално се бори да навлезе и в САЩ.
Позицията на платформата е лаконична: "Поддържаме постоянен и конструктивен диалог с регулаторните органи, включително с Европейската централна банка, като част от обичайната ни дейност в качеството ни на банка с пълна лицензия. Revolut се придържа към най-високите стандарти за корпоративно управление и управление на риска. В съответствие с изискванията на надзорните органи редовно усъвършенстваме системата си за вътрешен контрол и оперативните си процеси".
"Самонасочващи се ракети"
Ограниченията, които не са били оповестявани или докладвани досега, застрашиха стратегията на родения в Русия съосновател и главен изпълнителен директор на Revolut, Ник Сторонски.
Той е известен с това, че хвали служителите си, описвайки ги като "самонасочващи се ракети", на които е дадена свободата бързо да разработват и пускат продукти с минимален надзор, пише още FT.
Заради това ЕЦБ е искала да прегледа нивата на персонала, уменията му и най вече независимостта им. Целта е била да се предотвратят бъдещи продукти да се пускат от компанията без одобрението на реални експерти.
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Платформата твърди, че няма ощетени
Интервенцията не е първото предупреждение на ЕЦБ. През юли 2024 г. централната банка изрази опасения относно контрола върху финансовите престъпления и управлението в операциите на Revolut в ЕС.
Последното ограничение предполага, че тези по-ранни предупреждения не са довели до промените, които регулаторите очакват.
Revolut на българския пазар
Финтех платформата има много силно присъствие на българския пазар, където клиентската ѝ база вече надхвърля 1,3 милиона потребители.
Както Money.bg вече писа, Rеvоlut пocpeщнa 16 милиoнa нoви ĸлиeнти нa дpeбнo в cвeтoвeн мaщaб, c ĸoeтo oбщият им бpoй дocтигнa 68,3 милиoнa дo ĸpaя нa минaлaтa гoдинa.
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Бизнес клиентите на дигиталната банка са 767 000 на глобално ниво
Πpeз 2025 гoдинa пpиxoдитe нa ĸoмпaниятa ca ce yвeличили c 46% дo $6 милиapдa, в cpaвнeниe c $4 милиapдa гoдинa пo-paнo.