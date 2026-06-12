Унгарската енергийна компания MOL съобщи, че е приключила успешно преговорите с правителството на Сърбия за сключване на акционерско споразумение, свързано с придобиването на мажоритарен дял в компанията NIS, която притежава единствената рафинерия в страната и е крупен търговец на дребно.

Преговорите с продавача и компетентните институции продължават с цел финализиране на сделката.

Министърката на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Хананович обяви, че са затворени всички открити въпроси с MOL и е постигнат компромис по т. нар. акционерско споразумение (Shareholder Agreement) между Сърбия и унгарската компания.

Всичко това се наложи заради американските санкции върху контролиращия NIS руски гигант "Газпромнефт". Ако не бъде намерен купувач, рафинерията може да остане без суровина, а цяла Сърбия - без горива или с минимални количества на непосилни цени. Това е огромен риск за икономиката, а силно непопулярният президент Александър Вучич определено не би желал социални бунтове.

Белград купува допълнителни 5%

Сред договореностите е клауза, според която ако руският "Газпромнефт" сключи споразумение с MOL за продажбата на 56,15% дял в NIS и американската Служба за контрол на чуждестранни активи (Office of Foreign Assets Control - OFAC) към Министерството на финансите на САЩ одобри сделката, Сърбия ще придобие допълнително 5% от акциите на компанията.

Това ще й осигури разширени права при вземането или блокирането на ключови решения.

Представителите на сръбската страна в Съвета на директорите на NIS ще разполагат с по-широки правомощия при взимането и блокирането на потенциално неизгодни решения. "Такова влияние държавата Сърбия не е имала от 2008 г., когато NIS беше приватизирана", посочи Джедович Хананович.

Рафинерията в Панчево - приоритет за Белград, ще продължи да работи при минимум същите средни годишни капацитети, регистрирани в последните четири години преди въвеждането на американските санкции, ангажира се унгарската страна.

Успоредно с това NIS е подала заявление за нова специална лицензия от OFAC, за да може компанията да продължи оперативната си дейност без прекъсване и след 16 юни, когато изтича досегашното разрешение, издадено през април.

MOL от своя страна получи официална разрешение от OFAC на 6 юни за продължаване на преговорите до същата дата, а след удължение от 22 май те са напреднали значително.