През 1976 г. гръцкият предприемач Диамантис Масутис отваря първия си магазин на улица "Кристали" в центъра на Солун. 5 десетилетия по-късно компанията, която носи неговото име, отбелязва 50 години на пазара в момент, който може да се окаже най-важният в нейната история.

През май гръцката Комисия по конкуренцията одобри придобиването на 100% от веригата ANEDIK Kritikos - най-голямата сделка, реализирана досега от Masoutis. Именно тя стои зад амбицията на компанията да премине от статута на един от водещите регионални търговци в Северна Гърция към позицията на национален играч с влияние върху целия сектор.

Историята на Masoutis е различна от тази на много други големи вериги на Балканите. Компанията остава изцяло гръцка собственост и продължава да се управлява от семейството на своя основател. В продължение на десетилетия тя следва стратегия на постепенно разширяване, концентрирайки се основно в Северна Гърция, където успява да изгради най-голямата регионална мрежа в сектора.

Източник: Masoutis

Преди сделката с Kritikos компанията разполага с 389 обекта, включително 365 супермаркета, 23 магазина тип Cash & Carry и един логистичен център край Солун. В тях работят над 9000 души. По данни на самата компания Masoutis е сред четирите най-големи вериги за търговия с хранителни стоки в Гърция.

Голямата сделка с Kritikos

Придобиването на Kritikos обаче променя мащаба. След интеграцията на двете компании обединената мрежа надхвърля 1400 точки за продажба в цялата страна, а броят на служителите достига около 16 000 души. Това превръща групата в най-голямата търговска мрежа в Гърция по брой обекти, макар че пазарното лидерство по оборот остава предмет на конкуренция между няколко големи играча.

Сделката има и друго важно измерение. Един от най-ценните активи на Kritikos е развитата франчайз система, която Masoutis планира да запази и развива. Вместо да изгражда собствена структура от нулата, компанията получава достъп до вече работещ модел с широко национално покритие.

Източник: Masoutis

Финансовите показатели също показват устойчив растеж. През 2025 г. Masoutis отчита оборот от €1,203 милиарда и ръст на продажбите от 5%, а през първото тримесечие на 2026 г. продажбите се увеличават с още 5,5%.

Растежът обаче не идва без предизвикателства. Компанията посочва, че през последните три години е инвестирала около €50 милиона в ценови намаления, за да ограничи отражението на инфлацията върху потребителите. В същото време увеличението на минималната работна заплата в Гърция води до допълнителни разходи за персонал.

Въпреки това Masoutis продължава инвестиционната си програма. За 2026 година са планирани нови магазини, модернизация на съществуващи обекти и внедряване на технологични решения, включително системи, базирани на изкуствен интелект.