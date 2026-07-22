Новата седмица започна с всичко друго, но не и добри новини за цената на петрола и мира в Близкия Изток. Хусите в Йемен обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, а само часове по-късно кораби започнаха да обръщат курса в Червено море.

Развитието идва на фона на пореден ден размяна на удари между САЩ и Иран и заплашва да затвори втория по значение маршрут за световния петрол - точно когато първият, Ормузкият проток, вече е почти парализиран.

Какво се случва

В понеделник хусите изпратиха писмо до корабособствениците с предупреждение да избягват всички саудитски пристанища и заплаха да атакуват кораби, товарещи или разтоварващи саудитски петрол - съдържанието на съобщението, видяно от Bloomberg, разкрива обхвата на заплахата.

Ефектът дойде бързо: по данни на "Ройтерс", два танкера, натоварени със саудитски суров петрол за Китай и Индия от пристанище Янбу, са обърнали на 180 градуса и са се насочили към Суецкия канал, вместо да продължат през протока Баб ел-Мандеб.

Британската компания за морски риск Vanguard коментира пред агенцията, че това са първите потвърдени промени в маршрутите на танкери след обявяването на блокадата. Според WSJ и данни на компанията за морско разузнаване Windward поне пет танкера в Червено море или на път към него вече са сменили курса.

Пристанище Янбу се превърна в основен коз на Саудитска Арабия, откакто войната практически спря трафика през Ормузкия проток. Това е крайната точка на тръбопровод "изток-запад", който е с капацитет от 7 милиона барела, от които около 2 милиона са за вътрешния пазар. Според цитирани от WSJ експерти между 4 и 4,5 милиона барела са били изнасяни всеки ден през порта.

Реакцията на пазарите не закъсня. Петролът поскъпна с над 2% във вторник, като Брент се задържа над 91 долара за барел, а бензинът в САЩ отново премина 4 долара за галон. Bloomberg посочва, че юлският ръст на цените вече надхвърля 20%.

Паралелно продължава размяната на удари между Вашингтон и Техеран. САЩ удариха командни центрове, пускови площадки и противовъздушна отбрана, докато Иран атакува обекти в Кувейт и Йордания. "Ройтерс" добавя, че Иран твърди да е засегнал инфраструктура на Amazon в Бахрейн, макар компанията да не е потвърдила информацията.

Според данни на JPMorgan трафикът през протока е паднал до 5,1 милиона барела дневно - спад от 12,5 милиона в началото на месеца.

Президентът Доналд Тръмп омаловажи перспективата за скорошни преговори с Иран, заявявайки пред Bloomberg, че Техеран "отчаяно иска да преговаря", но само когато е готов за сериозен разговор. Пред "Ройтерс" той бе по-сдържан относно самата морска блокада на Саудитска Арабия: "Засега не се е случило. Може да се случи, но ние се справяме с нещата."

Защо това е важно

Изпълнителният директор на Raksha Intelligence Futures Аарати Кришнан предупреди пред WSJ, че заплахата надхвърля обикновено размахване на оръжие, тъй като хусите вече са доказали способност и готовност да атакуват търговски кораби - а САЩ са на "едно решение за удар" от едновременна заплаха и за двата глобални енергийни прохода.

Прецедент има: в края на 2023 и началото на 2024 г. атаки на групировката принудиха контейнерни превозвачи да спрат изцяло преминаването си през Червено море.

Ефектът върху цените може да бъде рязък. Старши енергийният трейдър в CIBC Private Wealth Ребека Бабин заяви пред WSJ, че ако саудитски кораби бъдат реално атакувани, Брент може да се насочи към 100 долара за барел.

Според цитирания от WSJ анализатор на Societe Generale Майкъл Хейг хусите могат да постигнат ефекта на блокадата дори само чрез страх у капитаните и корабособствениците и рязко поскъпване на застраховките.

Има и вътрешнополитическо измерение. Bloomberg отбелязва, че ръстът на бензина над 4 долара за галон удря американските потребители месеци преди междинните избори през ноември, а Тръмп вече намекна, че Иран "вероятно" се опитва да повлияе на изборния изход.

Според Bloomberg посредници от Катар и Пакистан продължават усилията си за връщане към юнското примирие, докато иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му няма да седне на масата за преговори, докато е под военен натиск.