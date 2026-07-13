Военните действия между САЩ и Иран се подновиха през уикенда, а финансовите пазари започнаха седмицата под натиска на геополитическата несигурност. Американските сили поразиха десетки ирански цели с прецизни боеприпаси, докато Иранската революционна гвардия атакува американски военни бази в Кувейт и Бахрейн, съобщава Reuters.

Ситуацията с Ормузкият проток, през който преди началото на войната преминаваха около 20% от световния петрол и втечнен природен газ, обаче остава неясна.

Иран обяви затварянето му, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя, че проливът е отворен за търговски трафик. Реалността: само шест кораба са преминали в неделя, което е най-ниският брой от пет седмици, показват данни на Kpler.

Как върви цената?

Реакцията на пазарите е незабавна. Фючърсите на суровия петрол Brent са скочили с 4,08% до 79,11 долара за барел, а американският WTI - с 4,11% до 74,36 долара. Според Международната агенция по енергетика световното предлагане на петрол остава с 9,4 милиона барела дневно под нивата отпреди войната.

"Обострянето разпалва отново опасенията, че ако цените на енергията продължат да растат, може да започнем да виждаме ускорено повишаване на лихвените проценти", коментира пред Reuters пазарният анализатор Тони Сикамор от IG Analyst.

Реакцията на долара

На фона на геополитическото напрежение, доларът поскъпна спрямо основните световни валути, като индексът му се е повишил с 0,1% до 101,13. За сравнение, еврото отслабна до 1,1397 долара, британският паунд - до 1,3374 долара, а японската йена се понижи до 162,075 за долар.

Заплахата за енергийните доставки пък разпали опасения за инфлация, което се отрази и на очакванията за паричната политика: вероятността Федералният резерв да вдигне лихвите два или повече пъти до декември е нараснала до 50,9% от 47,6% в петък, сочи инструментът FedWatch.

Допълнителната несигурност идва и от съдбата на междинното споразумение между САЩ и Иран, подписано миналия месец с цел да отвори пролива и да сложи край на войната след 60-дневни преговори.

Анализаторите остават скептични относно бързото решаване на конфликта.