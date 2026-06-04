Гръцки корабни компании позиционират празни танкери в близост до Ормузкия проток, залагайки, че ще са сред първите, които ще натоварят суров петрол, ако водният път се отвори след повече от три месеца на блокада.

За момента обаче политическата ситуация не предполага бърз пробив.

Агресивно позициониране

Dynacom Tankers Management, контролирана от гръцкия милиардер Георгиос Прокопиу, е наредила поне четири празни кораба в близост до протока, а още два са в Арабско море, съобщи Financial Times.

Компанията вече е изпратила няколко танкера през водния път след началото на конфликта в края на февруари и се е наложила като най-агресивния оператор в кризата.

Евангелос Маринакис, основател на Capital Maritime & Trading Corp., заяви на форум вчера, че корабособствениците щяха да са в по-добра позиция, ако бяха платили на Иран такса за преминаване, вместо да търпят месеци на прекъсване.

Маринакис, чийто флот включва около 35 танкера, определи структурирана система от такси като "явно за предпочитане" пред скъпоструващото затваряне.

Търговската логика е проста: кораби, позиционирани на три до пет дни плаване от Залива, могат да натоварят товар първи при подновяване на трафика и да наложат премиум цени на пазар, лишен от тонаж.

Преди кризата фрахтовите ставки за свръхголеми нефтени танкери по маршрута Близък изток - Китай достигнаха рекорд от 423 736 долара на ден в началото на март.

Дипломацията буксува

Позиционирането се случва на фона на противоречиви сигнали. Протокът е на практика затворен след атаката на САЩ и Израл срещу Иран на 28 февруари 2026 г. Въпреки че Техеран кратко обяви водния път за отворен на 17 април, Ислямската революционна гвардия се отказа от решението в рамките на ден.

Президентът Доналд Тръмп призна в интервю за New York Post, че морската блокада може да остане в сила до края на лятото, макар да изрази увереност, че ситуацията ще се разреши по-рано. Държавният секретар Марко Рубио е очертал поетапен подход, изискващ Иран първо да отвори протока, а чак след това да се ангажира с ядрени преговори.

Техеран настоява, че облекчаването на санкциите и прекратяването на израелските операции в Ливан трябва да бъдат включени в евентуална сделка. След телефонен скандал между Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху, поредното "нещо-като-примирие" в Ливан е в сила и това дава определени надежди за пробив.

Енергийната криза е в ход

Около 2000 кораба са блокирани вътре в Залива, а застрахователните премии за преминаване са скочили от около 0,25% до 5% от стойността на кораба. Международната агенция по енергетика предупреди, че дори при пълно отваряне на протока петролните доставки може да останат ограничени с месеци.

Това създава огромен риск за световната икономика, тъй като резервите се изчерпват и в един момент ще се наложи свиване на потреблението с 10-20% чрез цени над 150 долара за барел, предупреждават експерти.