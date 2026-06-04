Европейската служба за външна дейност предлага включването на четири китайски компании в нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украйна, показват документи, цитирани от Politico.

Фирмите са обвинени, че подпомагат руския "сенчест флот", доставят химикали с потенциално военно приложение и осигуряват компоненти, използвани при производството на атакуващи дронове. Ако предложението бъде одобрено, те ще бъдат част от т. нар. "мини-пакет" санкции, който се очаква да бъде обсъден от външните министри на ЕС на 15 юни в Люксембург.

Предложението идва на фона на разширяващия се подход на ЕС да санкционира не само руски субекти, но и компании от трети държави, за които се смята, че улесняват заобикалянето на ограниченията. Освен китайските фирми, в списъците попадат и компании от Обединените арабски емирства, Турция и Азербайджан, както и свързани с "Лукойл" структури.

В същото време ходът рискува да изостри отношенията между ЕС и Китай. Пекин вече предупреди, че ще предприеме "решителни контрамерки", ако Брюксел наложи допълнителни търговски ограничения, на фона на паралелни усилия на Европейската комисия за по-строг контрол върху китайския износ и субсидии.

Дипломатическото напрежение се очаква да бъде във фокуса и на предстояща среща в Париж между европейския комисар по търговията Марош Шефчович и китайския търговски представител Ли Ченганг.

Според документа, цитиран от Politico, новият пакет е част от т. нар. "подвижен" санкционен механизъм, при който списъците се актуализират спрямо променящите се схеми за заобикаляне на ограниченията. Всички решения трябва да бъдат одобрени единодушно от 27-те държави членки на ЕС.

Паралелно се подготвя и по-широк, 21-ви санкционен пакет срещу Русия, който се очаква да има секторен характер и да бъде приет по-късно през лятото.