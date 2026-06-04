Съветът на ЕС одобри в четвъртък стартирането на преговори с Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия - за разширяване на зоната "Роуминг като у дома" (Roam Like at Home) и към Западните Балкани.

Ако преговорите приключат успешно, гражданите от региона ще могат да използват телефон и мобилен интернет в ЕС без допълнителни такси, а европейските потребители - същото при посещение на балканските им съседи.

Това е особено важно за българите, тъй като Сърбия и Северна Македония са традиционни дестинации за туризъм, а през последните години Албания също набира популярност заради крайбрежието си.

Дълги години цените на роуминга бяха разоряващи, като даже и сега стандартните тарифи могат лесно да достигнат по 2,50 евро на минута за изходящо обаждане или 4 евро за мегабайт данни. Различни спогодби и специални пакети на телекомите свалят цените, но все пак масовата практика е при по-къси пътувания да се разчита на Wi-Fi, а при по-дълъг престой да се купуват местни предплатени карти.

Съгласно официалното съобщение на Съвета, Европейската комисия ще започне преговори за секторни споразумения с всяка от шестте страни поотделно. Те ще бъдат обвързани с вече съществуващите Споразумения за стабилизиране и асоцииране, а преди присъединяване към зоната всяка страна ще трябва да приведе законодателството си в съответствие с европейското право в областта на далекосъобщенията.

ЕК ще оцени изпълнението на изискванията и при положителна оценка ще може да бъде взето решение за реципрочно отваряне на роуминг пазарите.

Припомняме, зоната "Роуминг като у дома" съществува от девет години и понастоящем обхваща всички държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Молдова и Украйна.

Политическият контект

Разширяването на зоната се вписва в по-широкия дебат за бъдещето на западнобалканското членство. Германският канцлер Фридрих Мерц предложи наскоро статут на наблюдател в институциите на ЕС и поетапен достъп до части от европейското право, докато страните изпълняват реформите си - идея, която Украйна отхвърли, но Албания и Сърбия приеха с интерес.

Затова и според EurActiv решението не е само техническо - Брюксел все по-активно използва евтиния роуминг като инструмент за задържане на кандидатките в своята орбита. Зоната вече беше разширена за Молдова и Украйна в началото на годината, а сега ходът се повтаря с Балканите точно преди планираната в Черна гора среща, посветена на разширяването на ЕС.

Зам.-министърът на Кипър за европейски въпроси Марилена Раоуна, чиято страна председателства Съвета, акцентира в официалното съобщение, че решението "изпраща ясен сигнал за ангажираността на ЕС към региона" и прави ползите от европейската интеграция осезаеми в ежедневието на гражданите.

Чешкият евродепутат Ондрей Коларж, докладчик на Европейския парламент за Босна и Херцеговина, определя стъпката като значима отвъд привидната й скромност. "Добър сигнал е да мотивира страните от Западните Балкани да не изостават в процеса на присъединяване. Ако дадеш на хората тези малки неща, те получават усещане какво представлява ЕС", посочи той пред изданието.

Нина Вуянович от брюкселския аналитичен център Bruegel допълва, че мярката е "много изгодна икономически предвид голямата диаспора в ЕС" и ще улесни бизнеса в региона.