Съветът на ЕС одобри в четвъртък стартирането на преговори с Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия - за разширяване на зоната "Роуминг като у дома" (Roam Like at Home) и към Западните Балкани.

Ако преговорите приключат успешно, гражданите от региона ще могат да използват телефон и мобилен интернет в ЕС без допълнителни такси, а европейските потребители - същото при посещение на балканските им съседи.

Ще изчезне ли най-накрая скъпият роуминг в Сърбия и Северна Македония

Ще изчезне ли най-накрая скъпият роуминг в Сърбия и Северна Македония

Това може да стане с помощта на Брюксел

Това е особено важно за българите, тъй като Сърбия и Северна Македония са традиционни дестинации за туризъм, а през последните години Албания също набира популярност заради крайбрежието си.

Дълги години цените на роуминга бяха разоряващи, като даже и сега стандартните тарифи могат лесно да достигнат по 2,50 евро на минута за изходящо обаждане или 4 евро за мегабайт данни. Различни спогодби и специални пакети на телекомите свалят цените, но все пак масовата практика е при по-къси пътувания да се разчита на Wi-Fi, а при по-дълъг престой да се купуват местни предплатени карти.

Съгласно официалното съобщение на Съвета, Европейската комисия ще започне преговори за секторни споразумения с всяка от шестте страни поотделно. Те ще бъдат обвързани с вече съществуващите Споразумения за стабилизиране и асоцииране, а преди присъединяване към зоната всяка страна ще трябва да приведе законодателството си в съответствие с европейското право в областта на далекосъобщенията.

ЕК ще оцени изпълнението на изискванията и при положителна оценка ще може да бъде взето решение за реципрочно отваряне на роуминг пазарите.

Европарламентът реши до кога ще ползваме евтин роуминг

Европарламентът реши до кога ще ползваме евтин роуминг

В последния момент евродепутатите гласуваха удължаване на срока, който щеше да изтече на 14 май

Припомняме, зоната "Роуминг като у дома" съществува от девет години и понастоящем обхваща всички държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Молдова и Украйна.

Политическият контект

Разширяването на зоната се вписва в по-широкия дебат за бъдещето на западнобалканското членство. Германският канцлер Фридрих Мерц предложи наскоро статут на наблюдател в институциите на ЕС и поетапен достъп до части от европейското право, докато страните изпълняват реформите си - идея, която Украйна отхвърли, но Албания и Сърбия приеха с интерес.

Затова и според EurActiv решението не е само техническо - Брюксел все по-активно използва евтиния роуминг като инструмент за задържане на кандидатките в своята орбита. Зоната вече беше разширена за Молдова и Украйна в началото на годината, а сега ходът се повтаря с Балканите точно преди планираната в Черна гора среща, посветена на разширяването на ЕС.

Разговорите в роуминг между Западните Балкани поевтиняват

Разговорите в роуминг между Западните Балкани поевтиняват

Намалението е с между 9% и 35%

Зам.-министърът на Кипър за европейски въпроси Марилена Раоуна, чиято страна председателства Съвета, акцентира в официалното съобщение, че решението "изпраща ясен сигнал за ангажираността на ЕС към региона" и прави ползите от европейската интеграция осезаеми в ежедневието на гражданите.

Чешкият евродепутат Ондрей Коларж, докладчик на Европейския парламент за Босна и Херцеговина, определя стъпката като значима отвъд привидната й скромност. "Добър сигнал е да мотивира страните от Западните Балкани да не изостават в процеса на присъединяване. Ако дадеш на хората тези малки неща, те получават усещане какво представлява ЕС", посочи той пред изданието.

Нина Вуянович от брюкселския аналитичен център Bruegel допълва, че мярката е "много изгодна икономически предвид голямата диаспора в ЕС" и ще улесни бизнеса в региона.