Представете си следната ситуация. Един млад човек завършва училище след 12 години обучение. Той може да решава сложни уравнения, да анализира литературни произведения, да обясни устройството на клетката и да разкаже за причините за Първата световна война.

След няколко месеца получава първата си заплата, подписва първия си трудов договор и започва да взема първите си истински финансови решения. И точно тогава се оказва, че никой никога не му е обяснил как работи инфлацията, защо кредитната карта може да бъде опасна, какво представлява сложната лихва, как се изгражда спешен резерв или как човек се подготвя за пенсия.

И това не е пропуск на отделен учител или училище. Това е системен дефект на образованието. Българското училище подготвя децата за изпити. Животът обаче не задава тестове по литература или химия. Той задава въпроси като: "Как да управлявам първата си заплата?", "Колко струва този кредит в действителност?" и "Ще ми стигнат ли парите за пенсия?". Именно на тези въпроси образователната система рядко дава отговор.

Това е един от най-големите парадокси на съвременното образование. Не защото останалите предмети не са важни. Напротив. А защото темата за парите е сред малкото теми, които засягат абсолютно всеки човек, независимо каква професия ще упражнява, къде ще живее и какъв ще бъде неговият житейски път.

Истината е, че финансовата грамотност не е умение за инвеститори. Тя е умение за живот.

Всеки човек ще трябва да управлява доходите си. Всеки човек ще трябва да вземе решение дали да купи жилище или да живее под наем. Всеки човек ще се сблъска с инфлацията. Всеки човек ще трябва да мисли за пенсиониране. И въпреки това огромна част от обществото навлиза в реалния живот без базова подготовка по тези теми.

Проблемът не е просто академичен. Той има напълно реална цена.

Много хора вярват, че финансовата грамотност е тема за богатите. Реалността е точно обратната. Богатите могат да си позволят финансови грешки. Средната класа и хората с по-ниски доходи често плащат много по-висока цена за всяка грешка.

Нека започнем с един прост пример.

Представете си двама души, които разполагат с по 25 565 евро спестявания. Първият решава да ги държи в банков депозит с доходност от около 1,5% годишно. Вторият инвестира същата сума в широко диверсифициран глобален индексен фонд, който носи средна историческа доходност от приблизително 8% годишно.

След десет години първият човек ще разполага с около 29 655 евро, докато вторият ще има над 55 219 евро. На пръв поглед депозитът изглежда безопасен избор, защото сумата все пак нараства. Това обаче е само номиналната страна на историята.

Ако през същия период средната инфлация е 3% годишно, покупателната способност на парите намалява с приблизително 34% за десет години. Това означава, че макар по банковата сметка да виждаме 29 655 евро, реалната стойност на тези пари, измерена в днешни цени, е значително по-ниска. Всъщност спестителят не печели от капитала си, а постепенно губи част от неговата покупателна способност всяка година.

Казано по друг начин, депозит с доходност от 1,5% при инфлация от 3% носи реална доходност от приблизително минус 1,5% годишно. Парите растат номинално, но обедняват реално. Именно затова много хора остават с усещането, че спестяват, докато в действителност част от покупателната стойност на техните средства се изпарява тихо и почти незабележимо.

В същото време вторият човек не само компенсира инфлацията, но и увеличава реалната стойност на капитала си. След десет години разликата между двамата не е просто около 25 565 евро по банковата сметка. Разликата е в това, че единият е запазил и увеличил покупателната си способност, докато другият постепенно я е губил.

Още по-впечатляващ е примерът със сложната лихва.

Да приемем, че Иван започва да инвестира по 102 евро месечно на 25-годишна възраст. Негов приятел Петър решава да изчака десет години и започва да инвестира същата сума на 35 години. И двамата постигат средна доходност от 8% годишно и се пенсионират на 65 години.

На пръв поглед разликата изглежда малка - само десет години. Когато обаче достигнат пенсионна възраст, резултатите са драматично различни. Иван натрупва приблизително 336 432 евро, докато Петър достига около 145 718 евро. Разликата е над 189 179 евро.

Но тук има нещо още по-интересно.

През тези години Иван е внесъл общо около 49 084 евро собствени средства. Петър е внесъл около 36 813 евро. Разликата в реално вложените пари е едва 12 271 евро, но разликата в крайния капитал надхвърля 189 000 евро.

Ако Петър реши да компенсира изгубените десет години, задачата става още по-трудна. За да достигне същия капитал от около 336 000 евро на 65 години, той няма да може да инвестира по 102 евро месечно. Ще трябва да заделя приблизително 235-256 евро месечно, повече от два пъти по-висока сума от тази на Иван.

С други думи, човекът, който започва по-късно, не само завършва с по-малко пари. Той трябва и да инвестира значително повече собствени средства всеки месец, за да има шанс да настигне този, който е започнал по-рано.

Това е една от най-големите заблуди във финансите. Повечето хора вярват, че могат да наваксат изгубеното време с по-високи вноски по-късно. Реалността е, че времето е актив, който не може да бъде върнат. Загубените години са много по-скъпи от загубените пари.

Тъжната реалност е, че повечето хора научават този урок твърде късно.

Сходна е ситуацията и при кредитите.

За огромна част от българските семейства ипотеката е най-голямото финансово решение в живота. Въпреки това малко хора реално разбират математиката зад нея.

Да вземем пример с ипотечен кредит от 102 258 евро за срок от 30 години при лихва от 5%.

Месечната вноска е около 549 евро.

На пръв поглед това изглежда напълно поносимо.

Това, което рядко се осъзнава в деня на подписването, е че общата изплатена сума за целия период ще надхвърли 197 359 евро. От тях близо 95 100 евро представляват само лихви.

С други думи, човек плаща почти още едно жилище.

И тук идва неудобният въпрос. Ако ипотеката е най-голямото финансово решение в живота на едно семейство, защо никой не ни е учил как работи тя? Как е възможно човек да изучава тригонометрия, но никога да не види как се изчислява реалната цена на един кредит за 30 години?

Това не е проблем на банките. Не е проблем на кредитната система. Това е просто математиката на кредита. Проблемът е, че огромна част от хората никога не са учили тази математика и често вземат решения, без да разбират напълно последствията им.

Същото важи и за инфлацията.

Инфлацията е може би най-недооценената финансова сила в съвременната икономика. Причината е проста. Тя действа бавно и почти незабележимо.

Ако някой ви открадне 20% от банковата сметка, веднага ще разберете. Ако инфлацията постепенно намали покупателната способност на спестяванията ви с 20%, вероятно дори няма да го забележите.

Да приемем, че човек е получавал заплата от 3000 лева преди 10 години и днес продължава да получава същата сума, но в евровата й равностойност 1 534. Номинално доходът не се е променил. Реално обаче покупателната способност е значително по-ниска.

През последното десетилетие инфлацията в много държави, включително България, е намалила реалната стойност на парите с десетки проценти. Това означава, че човек може да работи също толкова усилено, да получава същата заплата и въпреки това постепенно да обеднява.

Именно затова разбирането на инфлацията е толкова важно. Тя не е абстрактен икономически термин. Тя влияе върху всяка покупка, всяка спестена сума и всяко финансово решение.

Но може би най-сериозният проблем е свързан с пенсионирането.

Повечето хора започват да мислят за пенсия около 50- или 55-годишна възраст. В действителност пенсионното планиране започва още с първата заплата.

Причината е проста. Както вече показах, колкото по-късно започне човек, толкова повече средства трябва да отделя впоследствие.

Да разгледаме един сравнително реалистичен сценарий. Ако човек иска да разполага с допълнителен доход от около 1 023 евро месечно след пенсиониране, той вероятно ще се нуждае от капитал в размер на стотици хиляди левове. Натрупването на такъв капитал за пет години е почти невъзможно. За тридесет или четиридесет години обаче става напълно постижимо.

Именно затова финансовото образование трябва да започва рано. Не когато проблемите вече са възникнали, а много преди това.

Още една тема, която рядко се обсъжда, е спешният резерв.

Много хора възприемат спестяванията като нещо скучно и ненужно. Докато не се сблъскат с реален проблем.

Загуба на работа. Неочакван медицински разход. Повреден автомобил. Спешен ремонт на жилище.

В подобни ситуации липсата на резерв често води до бързи кредити или кредитни карти с високи лихви. Така временният проблем може да се превърне в дългосрочна финансова криза.

Спешният резерв не прави човек богат. Но често предотвратява обедняването.

Именно затова той е един от фундаментите на всяко добро финансово планиране.

Най-интересното е, че светът постепенно започва да осъзнава значението на финансовата грамотност. Все повече държави въвеждат обучение по лични финанси в училищата. В някои американски щати то вече е задължително условие за завършване на средно образование. Великобритания, Финландия, Естония, Австралия и Сингапур също инвестират сериозно в подобни програми.

Цената на финансовата неграмотност

Финансовата неграмотност не е просто личен проблем. Тя има цена за цялото общество. Тя води до по-ниски спестявания, по-висока задлъжнялост, по-малка финансова устойчивост и по-голяма зависимост от държавата. Хората, които не разбират парите, по-трудно планират бъдещето си, по-често стават жертва на финансови измами и по-трудно изграждат капитал. В дългосрочен план това е икономически проблем, а не просто образователен.

Причината е очевидна.

Съвременният свят става все по-сложен. Финансовите продукти стават по-сложни. Пенсионните системи се променят. Инвестициите стават по-достъпни. Измамите стават по-изобретателни. Изкуственият интелект променя пазара на труда.

В подобна среда финансовата грамотност престава да бъде лукс. Тя се превръща в необходимост.

В крайна сметка истинският въпрос не е дали финансовата грамотност трябва да присъства в училище. Истинският въпрос е защо все още не присъства?

Защото всяка година, в която младите хора завършват образованието си без базови знания за парите, има своята цена. Тази цена не се измерва в оценки, дипломи или изпити. Тя се измерва в пропуснати възможности, неправилни решения, ненужни дългове и десетки хиляди левове, които никога няма да бъдат натрупани.

Образованието трябва да подготвя хората за живота. А животът, независимо дали ни харесва или не, е неразривно свързан с финансовите решения, които вземаме всеки ден. Ако искаме следващото поколение да бъде по-подготвено, по-независимо и по-устойчиво финансово, може би е време да започнем да преподаваме не само как да решаваме уравнения, но и как да управляваме парите си.

Защото в реалния свят и двете умения имат значение. Но само едното присъства в учебната програма.

Проблемът е ясен. Въпросът е дали ще чакаме учебните програми да се променят или ще започнем да изграждаме финансова грамотност още днес. Именно затова през последните години работя по създаването на безплатна интерактивна платформа за финансова грамотност, която чрез практически примери, тестове и AI обучение помага на хората да разберат темите, които почти никога не се преподават в училище. Всеки, който желае да я изпробва, може да го направи тук.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.