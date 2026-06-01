Сериозна покупка на въоръжение за своите нови изтребители F-16 прави България. За общо 957 милиона долара нашите ВВС ще получат за самолетите си десетки ракети "въздух-въздух" със среден обсег, както и допълнителни бройки от едни от най-модерните оръжия за близък въздушен бой.

Така ще се реши сериозният проблем със способностите на машините, силно ограничени от параметрите по договора, по който бяха доставени. Първите 8 български F-16 C/D Block 70 вече са у нас и тече приемането им на въоръжение. Те дойдоха, след като през 2019 г. по времето на кабинета "Борисов 3" бяха дадени за тях 1,3 милиарда долара.

Проблемът е, че заедно с изтребителите дойдоха само 19 ракети със среден обсег AIM-120C AMRAAM и 20 AIM-9X Block II за близък бой. При положение, че стандартно F-16 носи по поне две ракети от всеки тип, очевидно беше, че с наличното въоръжение първата ни ескадрила F-16 може да направи не повече от един боен полет в пълен състав. Още около подписването на сделката имаше критики, включително - от тогавашния президент и настоящ премиер Румен Радев, че са направени големи компромиси за вписване във финансовата рамка.

С новата покупка това се променя. За поръчката, за която информация се появи първо в "Дневник", става ясно от писмо на американската Агенция за сътрудничество в отбраната до Конгреса от 11 май.

Тя включва 125 ракети AIM-120 AMRAAM и 4 допълнителни AIM-9X Block II.

Вероятно те ще се използват и от втората партида от 8 F-16, за която беше подписан договор през 2022 г., но очакванията са доставката да се забави с година, тоест - до 2029 г.

AMRAAM се използва от американските ВВС и над 40 други страни от 1991 година насам като наследник на AIM-7 Sparrow. Открива и следва целта си с радар, като функционира на принципа "стреляй и забрави". Модификацията за България може да порази вражески летателен апарат, отдалечен на 90 километра.

Интегрирана е в F-15, F-16, F/A-18, F-22, F-35, но също и в Eurofighter Typhoon и JAS-39 Gripen.

Не е ясно дали и при какви параметри предстои закупуването и на още ракети за близък бой, както и за оръжия за удари по земни цели. В рамките на първата доставка от САЩ бяха доставен известен брой конвертируеми авиобомби.

Припомняме, че съседна Сърбия вече въоръжава своите МиГ-29 с китайски хиперзвукови ракети.