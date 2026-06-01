Ingram Micro е гигант с над 45-годишна история, мрежа от десетки хиляди бизнес клиенти и дейност достигаща до над 90% от световното население. У нас за нея работят около 1000 служители.

Те имат ключова роля в трансформацията на компанията и реализацията на нейната амбиция да наложи своята бизнес IT екосистема в глобален план. За целта имат подкрепата на висшия мениджмънт, а също и нов модерен офис в София.

Няма успешен AI без човешко любопитство

Масовото внедряване на решения с изкуствен интелект е катализатор на стратегическа промяна за всички големи компании и Ingram Micro не прави изключение.

"Интелигентността е новата операционна система. Компаниите, които могат да се развиват чрез интелигентност, които могат да дефинират нови бизнес модели, да свързват точките между своите процеси и да се преоткриват чрез интелигентността, са тези, които откриват истинския смисъл на AI", заявява Санджиб Саху, изпълнителен вицепрезидент на Ingram Micro и президент на Global Platform Group.

Той предупреждава - не можете просто да се впуснете в изкуствения интелект без да познавате процесите, данните и потребителските пътеки: "Не става въпрос само за ChatGPT или за облака. Става въпрос за това как използвате интелигентността, за да станете по-добри".

Хора и агенти с изкуствен интелект се трудят рамо до рамо и новата среда изисква нов тип работно място. В него централна роля е отредена на човека и на това, което го отличава от машината. Според Саху любопитството е от изключителна важност в ерата на AI и задаването на въпроси е ключово: "Когато разглеждате това любопитство в съвременната работна среда, трябва да проектирате такава среда, която насърчава сътрудничеството и създава взаимодействие между човека и изкуствения интелект. Хората правят изкуствения интелект по-добър, а изкуственият интелект прави хората по-добри".

Новият дом на Ingram Micro

Сътрудничество, креативност и любопитство - около тях е изграден и новият офис на Ingram Micro в София. Разгърнат на три етажа, той има цели 31 зали за срещи, 12 зони за обща работа, зала за обучения, но и библиотека и голяма тераса с гледка.

За старши вицепрезидента на компанията Сабин Хоуест важно е да има причина човек да дойде на работното си място: "Вярвам, че за да привлечем в офиса талантливи кадри, които са много търсени, трябва да им предложим добавена стойност, която да ги мотивира да дойдат и да положат усилия за съвместна работа. Те трябва да идват на място, където намират удобства и среда, която е благоприятна за иновации, която приветства дистанционната работа с глобални екипи и ви поставя в забавна обстановка, която не е просто типична корпоративна среда със слушалки, а разполага с модерни удобства и технологии".

По думите ѝ средата е нещо, по което особено по-младите служители оценяват работодателите си, а Ingram Micro има нужда именно от такива хора за своите центрове за високи постижения и агентен изкуствен интелект.

"Ние сме една от малкото компании, които инвестират много сериозно в работната среда, в офиса, в който сме заедно. Защото идеята ни е хората да идват не насила в офиса, не по задължение, а с желание. Тук сме наблегнали на изключително много зони за колаборация. Имаме двойно повече зали за срещи, извън борд залата ни", допълни и изпълнителният директор на Ingram Micro Bulgaria Анелия Виткова.

Какъв тип хора иска да привлече компанията в българския си офис? Виткова дава основите характеристики: работливи, любопитни и готови да мислят "извън рамката": "Имаме служители, за които сме първи работодател. Стартирали са от първата стъпка в нашата компания и в момента са на висши мениджърски позиции, ръководят огромни екипи не само тук, но и по света. Общото между тях е, че да излязат извън рамката за тях е нещо интересно".

Технологичен център на промяна

Инвестицията в новия офис показва и друго - че ръководството на Ingram Micro вярва в българския си бизнес.

Санджиб Саху споделя впечатленията си от конференция у нас преди няколко години: "Духът, любопитството и решителността ме впечатлиха. В българския офис има много знания за бизнеса. Хората притежават добри технически познания и го разбират. Затова решихме, че България може да бъде централен хъб в нашия път към развитието на платформата".

Това вероятно няма да е нито лесен, нито пък кратък път - но е факт, че ще бъде извървян не къде да е, а у нас.