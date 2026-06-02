Липсата на скъпи мощни оръжия и недостигът на хора принудиха Украйна да бъде изобретателна още от началото на войната с Русия. Това помогна на Киев да постигне технологично превъзходство при иновативните и евтини системи и сега те заемат централно място в доктрината на въоръжените сили на страната.

Владислав Соболевски, съветник на командира на Трети армейски корпус генерал Андрий Билецки, обяви на Форума за сигурност на Черно море в Одеса, че корпусът цели до края на годината всеки трети пехотинец да бъде заместен от безпилотна наземна машина.

В по-дългосрочен план Билецки говори за 80% - момент, в който роботите поемат едновременно бойни и логистични задачи по целия 150-километров участък на фронта, където се сражава корпусът.

Числата зад плана

Мащабът на промяната вече е видим в статистиката. Украинското министерство на отбраната отчита над 9000 бойни и логистични мисии на наземни роботи само за март - три пъти повече в сравнение с ноември. За цялото първо тримесечие на 2026 г. безпилотните наземни машини са провели над 21 500 мисии, като 167 военни подразделения вече ги интегрират в редиците си.

Около 70% от роботизираните мисии са логистични и евакуационни - снабдяване на предни позиции и изнасяне на ранени при условия, при които изпращането на жив боец би означавало почти сигурна загуба в наситената с FPV дронове среда.

Оставащите 30% поддържат настъпателни и отбранителни операции. Показателен пример: въоръжен с картечница робот Droid TW 12.7 удържа предна позиция в продължение на 45 дни в края на 2025 г. - събитие, наречено от корпуса "първата изцяло роботизирана отбранителна операция на Украйна".

Цената на тази технология прави достъпността й сериозен аргумент. Безпилотните наземни машини струват между 10 000 и 30 000 долара, а само при 164 щурмови мисии на поделението NC13 на Трета щурмова бригада роботите са свършили работата, за която иначе биха били нужни 2 300 войника - половината от които армията е очаквала да изгуби под формата на убити или ранени.

"Тогава не можех да си представя подобно нещо. Но осъзнавам: ако такова оборудване беше налично по онова време, повече от другарите ми щяха да оцелеят", сподели пред CNN "Бар", заместник-командир на NC13.

Потенциалът на технологията е огромен - както на фронта, така и на експортния пазар.

Изтощението на противника

Генерал Билецки не говори само за собствените си войски. В интервю за "Ройтерс" той заявява, че руските сили са изтощени и вече не са в състояние да постигнат значими пробиви по фронта, и определя следващите шест до девет месеца като "повратна точка".

Данните го подкрепят: през април Русия за пръв път от юни 2024 г. губи нетно 116 квадратни километра територия, а средният дневен напредък е спаднал от 9,76 кв. км в началото на 2025 г. до 2,9 кв. км в първото тримесечие на 2026 г.

Западни разузнавателни оценки поставят руските месечни загуби на 30 000 до 35 000 души. Британската разузнавателна служба GCHQ изчислява общите руски жертви на половин милион от началото на войната - цифра, споделена от директора на агенцията Ан Кийст-Бътлър.

Петролът под удар

Украйна поддържа и втори фронт на изтощение - енергийната инфраструктура на Русия. През май украински дронове са ударили осем от десетте най-големи руски рафинерии. Общият брой удари върху петролни съоръжения, най-малко 30, е рекорден за един месец от началото на пълномащабната кампания.

Руският капацитет за рафиниране е паднал до около 4,69 милиона барела дневно - най-ниската стойност от декември 2009 г. насам. В окупирания Крим властите въведоха ограничение от 20 литра на автомобил, а в края на май режимът на зареждане се разпростря и до скъпия бензин АИ-95.

Силициевата долина е съюзник

Технологичното мислене в Киев вече гледа отвъд бойното поле. Президентът Зеленски призовава американски технологични компании за по-тясно сътрудничество, описвайки симбиозата като потенциално "най-мощното в света" партньорство: Украйна предоставя бойния опит, Силициевата долина - изкуствения интелект.

Стотици международни компании вече са кандидатствали по държавната програма "Тествай в Украйна", за да изпробват дронове, системи за противодействие на безпилотни апарати и наземни роботи в реални бойни условия.

Американската компания Palantir на практика вече не крие, че неин разработен съвместно с украински специалисти софтуер стои в основата на операциите с далекобойни дронове срещу руската енергийна инфраструктура.

Бившият главнокомандващ Валерий Залужни предупреждава, че "сегашните технологии все още не са достатъчни, за да заместят хората в голям мащаб". Но по фронтовата линия тази граница изглежда се измества с всяка изминала седмица.