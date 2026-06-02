Рекорд са отбелязали доставките на американски суров петрол за клиенти в Средиземно и Черно море през май, показват данните на аналитичната компания Kpler, цитирани от "Ройтерс". България е посочена като един от "редките трансатлантически купувачи" - наред с Хърватия, Турция и Гърция.

Действително, данните от Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA) показват спорадичен и минимален износ на суров петрол и нефтопродукти към България в рамките на повече от 25 години. Това не е изненадващо от гледна точка на това, че "Лукойл Нефтохим" работеше с руска суровина и дълго време от рафинерията твърдяха, че системите ѝ ще се нуждаят от сериозна пренастройка за работа с петрол, различен от Urals.

Така или иначе, след избухването на войната в Украйна, смяната на доставчиците стана неизбежна и през 2024 г. бургаската рафинерия мина на неруски сортове. Видимо от данните на EIA е, че тогава започват да растат и американските доставки.

Референтният за САЩ WTI е с доста по-различни характеристики от Urals - по-лек е и с по-ниско ниво на сяра. Това изисква промяна в микса и може да повлияе негативно на производството на дизел. Има обаче сортове като US Mars Blend и US SGC, които се доближават много до стандартната за бургаската рафинерия суровина.

Колко точно US петрол е стигнал до България през май и от какви сортове - все още не е ясно.

Така или иначе, нефтената индустрия на САЩ може да се похвали с най-силния си месец в експортно отношение до момента - средно 5,6 млн. барела дневно, което надскочи предишния рекорд (5,2 млн. барела дневно) от април.

Фактор естествено е конфликтът в Близкия Изток и най-вече блокадата на Ормузкия проток, през който минават 20% от глобалните доставки. Това принуждава купувачите в Азия да гледат към САЩ - просто нямат алтернатива.

Има обаче и още един момент - американските сортове са ценово свързани с WTI, а той на свой ред до момента се търгуваше с голяма с отстъпка спрямо референтния сорт Brent.

При 8-9 долара на барел разлика, за европейските купувачи е по-изгодно да купуват от САЩ - даже и при дългия път на суровината. Така Стария континент е на второ място след Азия по внос на американски петрол, като разликата на върха е много малка. Водеща е Италия с рекордните 335 000 барела дневно.

Очакването на анализаторите обаче е, че при сделка за мир в Близкия Изток американският износ ще намалее - както заради отпушването на Ормузкия проток, така и заради намаляването на отстъпката на WTI спрямо Brent.

Налице са и първите сигнали за това - насрочените за юни много големи танкери са с поне 10 по-малко в сравнение с миналия месец.