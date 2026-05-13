Светът изчерпва петролните си резерви с рекордни темпове, алармира Международната агенция по енергетика (МАЕ), цитирана от AFP.

Според най-новия доклад на агенцията доставките на петрол от Персийския залив продължават да намаляват. Наблюдаваните световни запаси са спаднали с 250 милиона барела през март и април, което е 4 милиона барела на ден.

Блокадата

Техеран на практика парализира преминаването на танкери през стратегическия Ормузки проток, през който обикновено преминава около 20% от световния газов и петролен стокообмен. Общите загуби в доставките от държавите в Персийския залив надхвърлят 14 милиона барела на ден, припомнят от МАЕ.

За да компенсират недостига и да овладеят цените, рафинериите и държавите вносители масово черпят от наличните търговски и стратегически буфери. МАЕ вече предприе най-голямата спешна интервенция в историята си, координирайки освобождаването на 400 милиона барела от аварийните запаси на своите държави членки.

Поради кризата МАЕ ревизира прогнозите си и очаква световното предлагане на петрол да спадне средно с 3,9 милиона барела на ден през цялата година. Ценовият шок вече води до т. нар. "унищожаване на търсенето". Потреблението се свива на годишна база, като най-засегнати са авиационният и нефтохимичният сектор.

По-малко производство

"Бързото изчерпване на резервите на фона на продължаващите прекъсвания в доставките може да е сигнал за бъдещи скокове на цените", се споменава в доклада. Глобалното производство на петрол намаля с още 1,8 милиона барела на ден спрямо предходния месец.

Общите загуби от края на февруари до края на април възлизат на 12,8 милиона барела на ден. Това е най-острото и бързо свиване на доставките в съвременната история на енергетиката.

МАЕ предупреждава за сериозно закъснение в предлагането. Производството на петрол ще се възстановява значително по-бавно от търсенето, дори ако геополитическото напрежение стихне до края на годината.