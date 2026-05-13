IT гигантът Acronis обяви платформата за дигитална инфраструктура като услуга (IaaS) Cyber Frame.

Това е поредна нова посока на развитие на фирмата, основана през 2003 г. като доставчик на решения за бекъп, след като първо през 2014 г. премина към облачни решения, от 2019 г. насам се развива по-широко сферата на киберсигурността, а от 2024 г. поставя акцент върху работата с доставчици на управлявани услуги.

Сега Acronis Cyber Frame вкарва компанията, която има над 500 служители в българския си развоен център, на пазар, който компанията оценява на 170 милиарда долара. Според повечето анализатори това е бизнес с перспектива да е трилионен след 10 години.

Новата платформа е предназначена за доставчици на управлявани или облачни услуги, хостинг компании и телекоми. Платформата може да се използва както като Cloud решение без инфраструктурна инвестиция, така и локално - с пълен контрол върху данните и процесите с тях.

Най-общо казано, Acronis Cyber Frame позволява на партньорите да предоставят, защитават, управляват, автоматизират и монетизират инфраструктура с виртуални машини, мрежи и съхранение на информация с интегрирана защита. Както е доста очевидно от описанието, целева аудитория са клиентите на VMware, които гледат към алтернативи след сделката с Broadcom и промяната на лицензните условия.

"В момент, белязан от промени в традиционната виртуализация, нарастващ натиск върху разходите от страна на хипермащабните доставчици и растящо търсене на регионални и суверенни облачни решения, Acronis Cyber Frame предоставя на доставчиците на услуги нова възможност да възвърнат контрола върху стратегията си за инфраструктура и маржовете си", подчертават от компанията.

Като основно предимство посочват дълбоката интеграция със своите решения за киберсигурност и защита на данните, като в същото време цялата платформа е построена върху отворени технологии като OpenStack и KVM с цел клиентите да не бъдат "заключени" при избора си на виртуална инфраструктура.

Отново "отворени" са и няколко от най-важните нововъведения в AI платформата на Acronis.

Cyber Fabric е платформа, която свързва целия жизнен цикъл на софтуерната разработка - от планиране до продукция, в една проследима система. Платформата не замества инструменти като IDE, CI/CD или проектен мениджмънт, а ги оркестрира и контролира чрез спецификации, детерминистични проверки и проследимост. Cyber Fabric позволява контролирано AI‑генериране на код, така че резултатът да е съобразен със спецификациите, а не с произволни запитвания. Той е модулен и съвместим с повечето съществуващи инженерни среди.

Върху Cyber Fabric е изградено новото Acronis Cyber Studio, което позволява разработка на агенти и процеси с изкуствен интелект без програмиране от страна на потребителя. То позволява използване и извън екосистемата на Acronis.

Компанията обяви и други нововъедения, свързани с анализа на данните на организацията и генерирането на конкретни предложения за действие с цел повишаване на продуктивността или бизнес резултатите, единна конзола за партньори и т.н.

Acronis е в България от 2018 година. Само през 2024-а приходите от дейността у нас са над 80 милиона лева, а печалбата - над 6 милиона лева.

Пред журналисти изпълнителният директор Ян-Яап Ягер подчерта, че е много горд с постигнатото у нас, като тук е и най-големият развоен център на компанията.