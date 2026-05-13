Сравнението между днешния Nasdaq и балона от 2000-та година отново започва да се връща на Уолстрийт, но този път причината не е просто поредното технологично рали. Данните вече започват да изглеждат достатъчно екстремни, за да предизвикват истински дискомфорт дори сред ветераните на пазарите.

Според анализ на BTIG десетте най-силно поскъпнали компании в NDX през последните 12 месеца са реализирали средна доходност от около 784%. Това вече надминава дори периода непосредствено преди пика на dot-com балона през март 2000 година, когато десетте най-горещи акции в Nasdaq са били поскъпнали средно с около 622%.

Самият факт, че днешният AI цикъл започва да надминава dot-com ерата по скорост на ръста, е достатъчно тревожен. Но истинският въпрос е много по-дълбок. Дали това е повторение на 2000 година или пазарът всъщност преживява нещо структурно различно?

На пръв поглед паралелите изглеждат почти плашещо сходни. И в двата периода пазарът е доминиран от технологична революция, която обещава фундаментално да промени икономиката. В края на 90-те това беше интернетът. Днес това е изкуственият интелект. И тогава, и сега инвеститорите започват агресивно да преследват компании, свързани с инфраструктурата зад новата технологична вълна.

През 2000 година сред най-големите победители са били компании като Qualcomm, SanDisk, Lam Research и младата тогава NVIDIA. Днес имената са различни, но логиката изглежда подозрително позната. Начело на ръстовете са компании като Western Digital, Micron Technology, Advanced Micro Devices, Applied Materials и отново Lam Research.

Това не е случайност.

И в двата цикъла пазарът не просто купува "технология". Пазарът купува инфраструктурните bottleneck компании, които стоят в центъра на новия цикъл. През 2000 година интернетът изискваше мрежово оборудване, сървъри, storage и телекомуникационна инфраструктура. Днес AI изисква GPU-та, памет, центрове за данни, електрическа инфраструктура и огромен капацитет за съхранение на информация.

Именно това прави текущия цикъл толкова интересен и толкова опасен едновременно.

Разликата е, че днешният AI цикъл изглежда много по-физически и инфраструктурен, отколкото dot-com балонът. Интернет балонът беше до голяма степен история за бъдещи очаквания. Огромна част от компаниите тогава нямаха реални печалби, стабилни парични потоци или работещи бизнес модели. Пазарът просто вярваше, че интернетът ще промени света. И в крайна сметка се оказа прав. Интернет действително промени света. Проблемът беше, че оценките бяха толкова екстремни, че дори правилната технологична теза не спаси инвеститорите от катастрофален срив.

Днешният AI цикъл изглежда различно поне в една много важна посока. Компаниите в центъра на AI бума вече генерират реални приходи, реални печалби и реално търсене. Това не е пазар, изграден върху обещания без фундамент. AI инфраструктурата вече се изгражда в реално време. Microsoft, Amazon, Alphabet Inc. и Meta инвестират стотици милиарди долари в центрове за данни, GPU инфраструктура и електроенергийни системи. Goldman Sachs вече очаква AI капиталовите разходи да достигнат около 1.6 трилиона долара годишно до 2031 година.

Това означава, че настоящият цикъл има реален индустриален гръб.

Но именно тук започва и рискът.

Защото дори реалните технологични революции могат да създадат огромни балони. Историята от 2000 година го доказва перфектно. Интернетът беше реален. Но това не попречи на Nasdaq да се срине с близо 80% след пика си. И много от най-горещите компании тогава никога не се възстановиха.

Днешният пазар започва да показва все повече признаци на подобна динамика. Особено тревожно е колко концентрирано започва да става ралито. Анализът на BTIG показва нещо много важно. Средната доходност на топ 10 компаниите днес е по-висока от тази през 2000 година, но медианната доходност е по-ниска. Това означава, че ралито е още по-концентрирано в няколко екстремни победители. Един от най-добрите примери е SanDisk, чиято доходност е почти 4,000%.

Това е много важен детайл.

Когато пазарът започне да се движи основно от малък брой експлозивни акции, рискът започва да се натрупва под повърхността. Именно това се случи и през 1999-2000 година. В края на цикъла инвеститорите вече не купуват просто добри компании. Те започват да преследват все по-агресивно най-горещите истории, защото страхът да не изпуснат движението започва да доминира над фундаменталния анализ.

И тук се появява най-голямата прилика между двата периода.

Не технологията. Не компаниите. А психологията.

И през 2000 година, и днес пазарът започва постепенно да вярва, че се намира в началото на нов икономически режим, в който класическите оценки вече не важат по същия начин. Тогава това беше интернет икономиката. Днес това е AI икономиката.

Но има и една фундаментална разлика, която не трябва да се подценява.

През 2000 година интернетът беше основно софтуерна и мрежова революция. Днешният AI цикъл е много по-зависим от физически ограничения. Изкуственият интелект изисква огромно количество електричество, памет, охлаждане, чипове и инфраструктура. Това означава, че AI цикълът има много по-силно индустриално измерение. Компании от "старата икономика" също започват да печелят от него. Именно затова компании като Caterpillar започват да участват в AI ралито. Това не се случваше по същия начин през dot-com периода.

Но това не означава, че рискът е по-малък. Напротив!

Колкото по-реален става AI цикълът, толкова повече капитал започва да се влива агресивно в една сравнително малка група компании и инфраструктурни bottleneck-и. А когато огромно количество капитал преследва ограничен брой активи, оценките започват да се откъсват от реалността много по-бързо.

Именно това започва да се случва сега.

Пазарът вече не оценява просто растежа на печалбите. Пазарът оценява бъдещо стратегическо господство. Това е много по-опасна форма на еуфория, защото е свързана не просто с optimism, а с убеждението, че победителите ще контролират ключовите choke points на следващата икономическа система.

Точно тук се намира и голямата дилема за инвеститорите.

AI революцията вероятно е реална. Вероятно ще промени икономиката. Вероятно ще създаде нови технологични гиганти и огромни индустриални победители. Но това не означава автоматично, че всички текущи оценки са устойчиви.

Историята от 2000 година показва нещо много важно. Технологичната революция може да бъде напълно реална и въпреки това пазарът да създаде масивен балон около нея.

Именно затова настоящият цикъл трябва да се анализира много внимателно. Не през призмата на това дали AI е "измама". Това вече изглежда все по-малко вероятно. Истинският въпрос е дали пазарът започва да цени бъдещето така, сякаш няма право на грешка. А именно тогава рискът обикновено става най-голям.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.