Бившият вицепрезидент по производството на Tesla в гигазавода в Шанхай Сонг Ганг се е присъединил към автомобилното подразделение на Xiaomi Corporation като вицепрезидент и началник на кабинета. Това става ясно от китайски медии.

Сонг ще отговаря за производството и системните операции. Освен това ще докладва директно на главния изпълнителен директор на компанията Лей Джун, пише ChinaEVHome.

Важен кадър

Заводът в Шанхай е най-печелившата единица на Tesla в света. Именно Сонг е сочен за човека, изградил и оптимизирал поточните линии на завода.

Преди това до 2018 г. е работил в General Motors и Ford.

В компанията на Илон Мъск е ръководител локализацията на Tesla Model 3. Освен това е помогнал за стартирането на втора фаза на завода в Шанхай, произвеждащ Model Y.

Източник: iStock Гигазаводът на Tesla в Шанхай

Под неговото управление Tesla се позиционира в Китай и повиши съотношението на местните източници на части в завода до почти 100%. Това пък значително намали производствените разходи.

Шест години по-късно, през декември 2024 г., напуска Tesla и се присъединява към Envision Energy пет дни по-късно. Позицията му отговаря за управлението на веригата на доставки. Още тогава имаше слухове, че той ще се присъедини към Xiaomi Auto.

Първо - доминиране у дома

Президентът на Xiaomi Лу Вейбинг подчерта, че основният приоритет за 2026 г. остава Китай, където целта е доставка на 550 000 автомобила за текущата година.

Чак след насищането на местния капацитет през 2026-2027 г., свободният производствен ресурс ще бъде насочен навън.

Източник: iStock

Настоящият завод в Пекин е толкова високо роботизиран, че произвежда по една кола на всеки 76 секунди. Xiaomi иска да използва този максимален капацитет, за да тества европейския пазар, преди да инвестира милиарди в нови сгради на Стария континент.

Пътят към Стария континент

Още през 2025 г. Xiaomi започна теренни проучвания в Европа. Компанията откри научноизследователски център в Мюнхен, който адаптира софтуер и автономно шофиране.

Европа е избрана за първия задграничен пазар.

Германия ще бъде първата дестинация. Xiaomi умишлено ще влезе в конкурентния немски пазар в света, за да докаже инженерните си възможности и да спечели световно признание.

Навлизането в Европа ще започне с най-скъпите и технологични флагмански модели в развитите европейски страни, преди да се предложат по-евтини опции и да се премине към развиващите се региони.

Основното "оръжие" ще бъдат сериите SU7 Ultra и новия електрически SUV Xiaomi YU7. Автомобилното звено ще стъпи на гърба на съществуващата мрежа от над 10 000 MiHome магазина по света, пише Gasgoo.

Първоначално колите ще се внасят от Китай. Xiaomi обаче признава, че за постигане на голямата цел, изграждането на собствена фабрика в Европа е неизбежно в дългосрочен план.