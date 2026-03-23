Tesla Inc. води преговори с няколко китайски компании за закупуване на оборудване за производство на слънчева енергия на стойност $2,9 милиарда, съобщава Ройтерс.

Сред водещите потенциални доставчици е Suzhou Maxwell Technologies, производител на машини за ситопечат за слънчеви клетки, който вече търси одобрение за износ от китайското министерство на търговията. Други кандидати включват Shenzhen S.C New Energy Technology и Laplace Renewable Energy Technology.

Спецификата на оборудването, което ще се доставя, както и срокът за одобрение от китайските регулатори, все още не са ясни. Очаква се част от него да бъде доставено в Тексас до есента, за да се подсигури планираният слънчев капацитет, който ще обслужва основно Tesla, а част ще бъде използвана за захранване на спътниците на SpaceX.

Това е част от амбициозната цел на Илон Мъск за изграждане на 100 GW слънчеви мощности в САЩ. Tesla активно проучва няколко производствени обекта, включително разширяване на фабриката си в Бъфало, Ню Йорк, за да увеличи капацитета до около 10 GW, както и възможността за второ съоръжение в щата в дългосрочен план.

Компанията не е отговорила веднага на запитването на Benzinga за коментар.