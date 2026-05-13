Индийската компания Afcons Infrastructure е избрана за изграждането на железопътна линия в Хърватия на стойност €677 милиона, съобщава The Economic Times. Това е най-голямата международна поръчка на дружеството.

Инвестицията включва реконструкция на съществуващ коловоз и изграждане на втора железопътна линия.

Afcons е една от водещите транспортни компании в Индия и вече е изпълнила няколко знакови проекта в страната, сред които моста Ченаб по проекта за железопътна връзка Удхампур-Сринагар-Барамула, който е първият в Индия тунел под река.

"Този ​​проект подчертава дългосрочния ангажимент на Afcons за предоставяне на инфраструктура от световна класа в световен мащаб, като това ще бъде най-голямата международна поръчка на компанията до момента", заявиха от компанията в прессъобщение.

"Този ​​важен проект бележи значителна стъпка в глобалното пътуване на Afcons, чрез навлизане в Европа. Той отразява способността ни да предоставяме сложни, мащабни инфраструктурни решения в различни географски региони", коментира Кришнамурти Субраманиан, изпълнителен председател на Afcons Infrastructure.

Той добави, че от компанията са горди да допринасят за модернизацията на железопътната мрежа в европейска държава и че тази инвестиция допълнително засилва позицията на дружеството като доверен бизнес партньор на глобално ниво.