Китайският производител OPPO официално представи у нас своя нов флагман Find X9 Ultra. Устройството идва с две камери по 200 мегапиксела, 10-кратно оптично приближаване и партньорство с Hasselblad, което производителят определя като най-значимото развитие във фотографията със смартфон за последните години.

За българския пазар Find X9 Ultra се предлага чрез партньорството с А1 и вече може да се поръчва онлайн.

"Все по-трудно е да се различат новите телефони. С този ще видите разликата веднага", каза Александър Кръстев, старши мениджър устройства и аксесоари в А1.

Find X9 Ultra залага на единствения фронт, на който още може да се направи разлика. Камерата.

Цял фотоапарат в джоба

OPPO продължава сътрудничеството си с шведския производител на фотоапарати Hasselblad, който дълги години е стандарт в средноформатната фотография. По думите на Борис Димитров, ритейл мениджър на OPPO България, дизайнът на Find X9 Ultra е директно вдъхновен от професионалните фотоапарати на марката.

Основната камера използва Sony LYTIA 901, един от най-големите 200-мегапикселови сензори на пазара в момента, с бленда f/1.5.

Към нея OPPO добавя още една 200-мегапикселова камера за портрети с 3-кратно увеличение, изградена около голям 1/1.28-инчов сензор. Третата камера е с ултраширокоъгълен обектив и 50 мегапиксела.

Владимир Кайтазов, регионален мениджър на OPPO за България

Истинският пробив обаче е телефото камерата. За първи път в телефон се вгражда 50-мегапикселов сензор с 10-кратно оптично приближаване. Постижението е възможно благодарение на нова петпризмена перископна структура, която сгъва пътя на светлината пет пъти, за да се събере в корпуса.

На практика това означава, че при 10-кратно увеличение потребителят получава пълно качество без интерполация. Досега тази граница на пазара беше около 5х при quad bayer сензорите.

Общо четирите камери събират над половин милиард пиксела хардуер за заснемане.

Батерията и дисплеят са важни

Батерията е с капацитет 7050 mAh, което е значително над стандартните за категорията 5000 mAh. Когато устройството е проектирано да замества фотоапарата, то трябва да издържа цял ден интензивно използване, а не да изисква зареждане преди обяд.

Дисплеят е 6,82-инчов AMOLED панел с 2К резолюция и 144 Hz честота на опресняване. Защитата срещу прах и вода е по стандартите IP68 и IP69.

Навлизане на пазара

Компанията търси по-сериозен дял на европейския пазар. OPPO вече е четвърти производител на смартфони в света и втори в Китай - най-големият пазар за смартфони. По думите на представителите ѝ, OPPO активно настъпва в Испания, Италия, Франция и Полша.

"Идеята е не просто да продаваме телефони, а такива, които остават в съзнанието", заяви Владимир Кайтазов, регионален мениджър на OPPO за България.

Той добави, че компанията ще пуска нови устройства всяко тримесечие от годината.