Представете си, че нямате достъп до банка, болница, или училище — не защото те не съществуват, а защото не притежавате устройство, което да ви свърже с тях. Това е реалността за стотици милиони африканци.

Това е континентът с най-ниско ниво на интернет проникване в света — едва 39 процента от населението е онлайн, спрямо глобална средна стойност от близо 60 процента. Дигиталното разделение не е абстрактен проблем: в Африка мобилният интернет е жизненоважна нишка към здравеопазване, образование и икономически възможности за голяма част от хората, за които той е единственият начин да се свържат с останалия свят.

Но бариерата невинаги е инфраструктурна. Около 960 милиона африканци не използват мобилен интернет въпреки, че живеят в зона с покритие. Пречката е устройството.

В Субсахарска Африка смартфон от начален клас струва до 95 процента от средното месечно възнаграждение на най-бедните 20 процента от населението. Именно срещу тази стена е насочена новата инициатива на GSMA — глобалното лоби на мобилните оператори, което на 3 март обяви партньорства за пилотно пускане на смартфон за 40 долара в Конго, Етиопия, Нигерия, Руанда, Танзания и Уганда през 2026 г., пише Rest of World.

Уроците от Индия

Амбицията е голяма, но историята носи предупреждение. Индия вече е минала по този път — и се е спъвала. През 2016 г. телефонът Freedom 251 беше представен на цена от 4 долара при голямо медийно внимание. Проектът се срина заради неизпълними разчети, подвеждащ маркетинг и провали при производството.

По-умерените опити — Mozilla Firefox Phone за 25 долара и Google Android One за 50-100 долара, също изчезнаха тихо, смачкани от конкуренцията на китайски марки като Xiaomi и Realme, предлагащи по-добри устройства на сравнима цена.

"Можеш да стигнеш до $40, ако максимално орежеш устройството: малък дисплей, минимална памет, по-стар 4G чипсет, основна камера и почти нулев марж. Проблемът е да го направиш използваемо, издръжливо и достъпно в мащаб", казва пред изданието Стивън Атуол, управляващ директор на британската компания The Big Phone Store.

Задачата е технически все по-трудна. Разходите за памет, исторически около 10-15 процента от производствените разходи на смартфон, вече представляват 30-40 процента, сочи февруарски доклад на Trendforce. Това изстисква всякаква ценова гъвкавост при евтините устройства.

Африка не е Индия

Независимо от тези предупреждения, африканският контекст предлага реална почва за оптимизъм. Четири от пет смартфона, продавани на континента, са под 200 долара. Китайската компания Transsion — чрез брандовете Itel, Infinix и Tecno, вече държи половината от пазара, доказвайки, че достъпните устройства намират купувачи.

GSMA е събрала сериозна коалиция: оператори като Airtel, Vodafone и Orange, производители, Световната банка и Международния съюз по телекомуникации.

Правителствената роля ще е ключова. "Премахването на данъците и вносните мита върху смартфоните от начален клас ще е критично за постигане на мащаб", подчерта директорът на GSMA Вивек Бадринат.

Паралелно с цената на устройствата, достъпността на данните остава отделен проблем: африканците плащат средно 8,8 процента от месечния си доход за 1 гигабайт данни — повече от два пъти средното ниво в Латинска Америка. За Европа даже и не говорим.

Залогът е огромен

Ако проектът успее, последствията надхвърлят технологичната индустрия. Достъпът до интернет означава достъп до дигитални плащания за хора без банкови сметки, до телемедицина за отдалечени общности, до онлайн образование за деца без близки училища.

Постигането на универсален широколентов достъп в Африка до 2030 г. ще изисква инвестиции от около 100 милиарда долара — сума, която показва мащаба на предизвикателството, но и размера на възможността.