Групата OTE е в преговори с Nova за придобиване на нейната фиксирана телекомуникационна инфраструктура в Гърция, съобщава гръцкото издание OT.gr.

OTE, която до 2013 г. притежаваше мобилния оператор Globul (днес Yettel) у нас, отказа да коментира информацията. Ако сделката се потвърди, тя ще бъде вторият голям договор между двата оператора след споразумението за обмен на спортно съдържание между Cosmote и Nova, сключено по-рано тази година.

Както отбелязват медии в южната ни съседка, ходът не е изненадващ. OTE има най-голямата оптична FTTH мрежа в страната, но електроенергийният концерн DEH агресивно навлиза на пазара и вече е на второ място по обхват на инфраструктурата. Това вече води и до ценови войни между двете компании.

United Group B.V. успешно рефинансира облигации за 400 млн. евро

United Group B.V. успешно рефинансира облигации за 400 млн. евро

След приключване на рефинансирането се очаква нетният дълг да остане непроменен

United Group се разделя с активи

За Nova евентуалната продажба на инфраструктурата е логично продължение на по-широка стратегия за монетизиране на активи, която нейната майка United Group следва от миналата година. В началото на 2025 г. United Group продаде сръбския кабелен оператор SBB на e& PPF Telecom Group, а спортните права за Западните Балкани — на държавния Telekom Srbija.

e& PPF купува SBB в Сърбия

Собственикът на Yettel купува интернет и ТВ доставчика на United Group в родната ѝ Сърбия

Собственикът на Vivacom и "Нова телевизия" ще запази медийния си бизнес в западната ни съседка

Комбинираната стойност на двете транзакции достигна 1,5 млрд. евро.

Николай Андреев вече не е изпълнителен директор на Vivacom

Николай Андреев вече не е изпълнителен директор на Vivacom

Спас Русев се завръща в надзора на телекома

Преструктурирането беше последвано от драматична смяна на върха. След стратегическото излизане от активи извън ЕС, основателят Драган Шолак и изпълнителният директор Викторя Боклаг излязоха от мениджмънта на групата. Това беше последвано от рокади, включително и у нас - Николай Андреев напусна поста на главен изпълнителен директор на Vivacom, като беше заменен от Асен Великов.

United Group сменя най-важните си мениджъри

Собственикът на Vivacom и "Нова телевизия" сменя най-важните си мениджъри

Основателят ѝ Драган Шолак изненадващо напуска всички постове

Шолак, изградил компанията от местен сръбски кабелен доставчик до регионален гигант с приходи от над 3 млрд. евро годишно, загуби и съдебната си битка за връщане в управлението — нидерландски съд отхвърли иска му като недопустим.

След продажбите United Group обслужва над 40 милиона клиенти в основните си пазари в ЕС и генерира около 1 млрд. евро EBITDA. Въпреки това групата продължава да търси начини за допълнително облекчаване на финансовите си задължения, явно - и чрез активите на гръцката си дъщерна компания.