Групата OTE е в преговори с Nova за придобиване на нейната фиксирана телекомуникационна инфраструктура в Гърция, съобщава гръцкото издание OT.gr.

OTE, която до 2013 г. притежаваше мобилния оператор Globul (днес Yettel) у нас, отказа да коментира информацията. Ако сделката се потвърди, тя ще бъде вторият голям договор между двата оператора след споразумението за обмен на спортно съдържание между Cosmote и Nova, сключено по-рано тази година.

Както отбелязват медии в южната ни съседка, ходът не е изненадващ. OTE има най-голямата оптична FTTH мрежа в страната, но електроенергийният концерн DEH агресивно навлиза на пазара и вече е на второ място по обхват на инфраструктурата. Това вече води и до ценови войни между двете компании.

United Group се разделя с активи

За Nova евентуалната продажба на инфраструктурата е логично продължение на по-широка стратегия за монетизиране на активи, която нейната майка United Group следва от миналата година. В началото на 2025 г. United Group продаде сръбския кабелен оператор SBB на e& PPF Telecom Group, а спортните права за Западните Балкани — на държавния Telekom Srbija.

Комбинираната стойност на двете транзакции достигна 1,5 млрд. евро.

Преструктурирането беше последвано от драматична смяна на върха. След стратегическото излизане от активи извън ЕС, основателят Драган Шолак и изпълнителният директор Викторя Боклаг излязоха от мениджмънта на групата. Това беше последвано от рокади, включително и у нас - Николай Андреев напусна поста на главен изпълнителен директор на Vivacom, като беше заменен от Асен Великов.

Шолак, изградил компанията от местен сръбски кабелен доставчик до регионален гигант с приходи от над 3 млрд. евро годишно, загуби и съдебната си битка за връщане в управлението — нидерландски съд отхвърли иска му като недопустим.

След продажбите United Group обслужва над 40 милиона клиенти в основните си пазари в ЕС и генерира около 1 млрд. евро EBITDA. Въпреки това групата продължава да търси начини за допълнително облекчаване на финансовите си задължения, явно - и чрез активите на гръцката си дъщерна компания.