Само няколко години, след като United Group се превърна в една от най-мощните медийно-телекомуникационни групи в Югоизточна Европа, разпродажбата на активите на всички пазари изглежда е започнала макар и без много шум. Медийни публикации от няколко държави рисуват картина на цял куп сделки с медии и телеком инфраструктура, които засягат и България.

Това не е чудно - Vivacom, "Нова Броудкастинг Груп" и "Нетинфо" са сред най-успешните дружества в рамките на United Group.

Как стигнахме тук

Корените на United Group могат да се проследят до сръбския град Крагуевац, където Драган Шолак през 2000 г. основава малък местен кабелен оператор. С помощта на международно финансиране бизнесът се разраства първо в родината му, а след това - и в целия регион.

Фактор за това е мажоритарният дял на базирания в Ню Йорк фонд KKR. По-късно вместо него влиза лондонският BC Partners.

Междувременно United Group през 2019 г. придобива Vivacom, а през 2021 г. - "Нова Броудкастинг Груп" и вестникарската група на Делян Пеевски. През тези и следващите няколко години много се инвестира както в телекома (стартирал първи търговска 5G мрежа у нас), така и в медиите (с изцяло нова сграда и продукционен комплекс и редизайн на телевизии и сайтове).

Своеобразен пик е придобиването на "Булсатком" - дългогодишен лидер при сателитната телевизия у нас. Сделката разпалва война между телекомите в България заради обвинението, че Vivacom ще стане монополист, но в крайна сметка Комисията за защита на конкуренцията допуска покупката в началото на 2024-а.

Ако у нас сюжетът е свързан преди всичко с растеж, в родната за United Group Сърбия ситуацията по това време не е такава.

Флагманската телевизия на групата N1 беше от малкото критични към властта и президента Александър Вучич медии, което през годините води до истинска война.

Групата никога не получава лиценз за мобилен оператор, а освен това United Group публично обвинява управляващите в Белград, че се опитват да изхвърлят от пазара нейния телевизионен и интернет доставчик чрез споразумение за достъп до мрежата и закупуване на съдържание между държавната Telekom Srbija u Telenor Serbia (cera Yettel).

В същото време Шолак и BC Partners започват видимо да се разминават в посланията си. През лятото на 2024 г. започва упорито да се говори за цялостна продажба на United Group, докато нейният основател не заявява директно, че "на 99%" активи като "Нова телевизия" няма да се продават.

Изненадващо, през февруари 2025-а United Group продава сръбския си телевизионен и интернет доставчик SBB именно на собственика на Yettel e& PPF Telecom Group, а сателитната телевизия отива при Telekom Srbija.

Търканията между Шолак и BC Partners излизат наяве през юни същата година, когато изненадващо е обявено, че и основателят, и изпълнителният директор Виктория Боклаг напускат United Group. Тя е заменена на поста от Стан Милър, представен като професионалист с 30-годишен опит в телеком сектора.

Шолак започва съдебна битка, която поне до момента не се е увенчала с успех, а много от подкрепилите го в хода на скандала ръководители на местни бизнеси са сменени. Рокади има и у нас.

Само два месеца след назначаването на Милър, международният проект за разследваща журналистика OCCRP публикува запис от телефонен разговор, в който се твърди, че именно той и директорът на Telekom Srbija Владимир Лучич обсъждат уволнението на ръководителя на медиите на United Александра Суботич.

Въпреки силната реакция в нейна подкрепа, тя в крайна сметка наистина е освободена от поста в хода на "реорганизация". Сега новата структура е поверена на Брент Садлър, бивш журналист от CNN.

На тезгяха

Изключително противоречиви са информациите какво в момента се продава и на кого. Според източниците на "Капитал" United Group искат да се разделят с активите си в България, Гърция, Словения и Хърватия.

По-рано този месец гръцкото издание ot.gr обяви, че групата преговаря с OTE за продажбата на фиксираната си мрежа в страната. Според изданието обаче United Group иска да се отърве от целия си бизнес в тази сфера. За "най-естествен кандидат" е посочена e& PPF Telecom Group - Yettel е единственият голям телеком у нас, който е принуден да предоставя фиксирани услуги само през мобилна свързаност, след като не можа да се пребори за "Булсатком" и неговата мрежа.

Друг потенциален купувач е саудитският телеком STC, който купи през 2023 г. кули на United Group у нас и в Хърватия и Словения.

Телевизиите в България, Гърция, Словения и Хърватия пък ще се продават пакетно в рамките на друга сделка, твърди "Капитал".

"24 часа" на свой ред пише, че сделката ще е само за телевизиите в България, Хърватия, Словения и Черна гора.

Тук има друг сюжет. Сръбският разследващ портал Raskrikavanje.rs публикува работна версия на договор за продажба на медиите на United Group именно в Черна гора, Словения, но също и в Сърбия и Босна и Херцеговина.

Сумата е само 30 милиона евро, а проектокупувачът е Alpac Capital. Това не е неизвестно име в медийния свят - португалската инвестиционна група е мажоритарен собственик на Euronews. Разследване на унгарския портал Direkt36 показа, че сделката за европейския новинарски тв канал е била частично финансирана от Будапеща с държавен капитал, както и от компании, близки до режима на управлявалия страната по това време Виктор Орбан.

Това отваря хипотезата активите на United Group у нас да бъдат продадени на местен инвеститор. "Капитал" пише за интерес от страна на новия собственик на "Левски" Атанас Бостанджиев.

Ако сделката е само в рамките на нашата страна, вероятно тя може да бъде структурирана по начин, по който да не се наложи Европейската комисия да се произнася и контролът да е само от страна на родната Комисия за защита на конкуренцията...