Близо 25% от руския пазар на корпоративни облигации на стойност трилиони рубли вече е в червената зона за фалит. През тази година компаниите трябва да изплатят 6,6 трилиона рубли. Това става ясно от нов доклад на Службата за външно разузнаване на Украйна.

Малко по-късно американско списание Fortune публикува разследване, базирано и на данни от руски банкови източници, потвърждаващо информацията.

През цялата 2024 г. в Русия са регистрирани 11 неизпълнения на финансови задължения по корпоративни облигации. През 2025 г. броят им достигна 24. А само за първите три месеца на 2026 г. са регистрирани още 11, пише руският в."Известия".

Това е ситуация, в която компанията няма пари в конкретния ден на плащането, но законът ѝ дава гратисен период. През това време тя има шанс да намери средства и да плати, за да изчисти забавянето.

Високата цена

БВП на Русия се е свил с 0,5% спрямо същия период на предходната година, което е далеч под прогнозите за растеж от 1,6%, според данни на Централната банка на Русия, публикувани от Fortune.

Войната срещу Украйна изпрати инфлацията в Русия нагоре, което принуди Централната банка да вдигне ключовата лихва до високи нива. Кремъл от своя страна вдигна ДДС от 20% на 22%, за да плати сметката за войната.

През последните месеци руските търговски банки започнаха постепенно да понижават лихвите по стандартните банкови влогове за граждани.

Търсейки начин да спасят парите си от растящата инфлация, милиони обикновени руски инвеститори пренасочиха спестяванията си към пазара на корпоративни облигации. Те бяха привлечени от обещанията за много по-висока и сигурна доходност.

Банковата криза е започнала

Държавният Център за макроикономически анализ още в края на 2025 г. предупреди, че Русия може да се изправи пред пълноценна банкова криза до октомври 2026 г. В свой следващ доклад от началото на тази година обаче същият център официално потвърди, че по формалните критерии банковата криза в Русия вече е започнала...

По данни на Центъра делът на проблемните активи в руските банки вече е прехвърлил 10%. Според методологията на Международния валутен фонд това е официалният праг за банкова криза.

Самите руски банкери още през юни 2025 г. вдигнаха червен флаг за идваща дългова криза, а ръководителят на Руския съюз на индустриалците и предприемачите ясно посочи, че много компании са пред фалит.