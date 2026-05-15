Според нов доклад на най-авторитетната глобална класация за оценка на стойността на марките Kantar BrandZ Google е най-скъпата марка в света със стойност от 1,48 трилиона долара.

Благодарение на 57% ръст на годишна база, стимулиран от лидерството и иновациите в сферата на изкуствения интелект, Google изпревари досегашния дългогодишен първенец Apple. Ръстът на "Отхапаната ябълка" е едва 6%, а стойността на компанията се равнява на около 1,38 трилиона долара.

Според пазарните наблюдатели от Marketing Week, възходът на Google се дължи на факта, че изкуственият интелект изцяло трансформира начина, по който потребителите откриват информация.

Компанията успя да интегрира AI в своите масови продукти. Това е увеличило емоционалната значимост на марката сред хората със забележителните 129% ръст.

AI движи пазара

Ускорението на изкуствения интелект е довело до съществени промени в стойността на световните марки. Освен това драстично се е вдигнал прагът за влизане в класацията за 100-те най-скъпи марки на Kantar BrandZ.

ChatGPT е най-скъпата самостоятелна AI марка в класацията.

Компанията заема 15-то място със стойност от 167,7 милиарда долара. Освен това отбелязва най-голямото годишно увеличение в стойността за това издание, нараствайки с 285%.

В официално прессъобщение ръководителят на класацията Мартин Гериера казва, че AI е затруднил маркетинга. "Маркетолозите обработват повече сигнали от всякога, решенията трябва да се вземат по-бързо и е по-малко ясно какво всъщност има значение. Марките, които се представят по-добре от пазара, използват изкуствен интелект, за да върнат преценката в системата".

Изкуственият интелект на Anthropic - Claude, прави забележителен първи дебют директно под №27 в световния Топ 100. Стойността на бранда е изчислена на 96,6 милиарда долара.