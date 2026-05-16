Историята на Asseco започва по необичаен начин - с производство на кетчуп в Полша в началото на 90-те години. Именно тогава основателят Адам Горал прави първите си стъпки в бизнеса и стига до извода, че истинската стойност не е само в продукта, а в системите зад него - финанси, логистика и организация.

Малко по-късно той прави рязък завой към технологиите. Решение, което по онова време изглежда рисковано. Докато пазарът все още е фокусиран върху хардуера, Горал залага на софтуера и по-конкретно на банковите системи. Идеята за стандартизиран софтуер за банки тогава изглежда почти невъзможна, защото всяка финансова институция се възприема като напълно различна.

Точно този подход обаче се оказва печеливш. Asseco постепенно изгражда решения, които могат да се внедряват в много банки едновременно, вместо да разработва всеки проект от нулата. Така компанията започва да расте далеч по-бързо от повечето IT фирми в региона.

Регионален технологичен лидер

Днес Asseco е един от най-големите технологични холдинги в Централна и Източна Европа - с над 30 000 служители, присъствие в повече от 60 държави (включително България) и приходи от около €4 милиарда годишно. Компанията разработва софтуер за банки, телекоми, енергийни компании, държавна администрация и здравния сектор, а нейни системи се използват в над 800 банки по света.

Любопитен детайл е, че групата остава една от малкото големи IT компании в региона, които успяват да изградят силно международно присъствие, без да бъдат погълнати от западен технологичен гигант. Днес близо 90% от приходите на Asseco идват извън родния й пазар.

Големият пробив идва след листването на Варшавската стокова борса през 2004 г., когато компанията набира капитал за международна експанзия. Оттогава Asseco извършва над 140 придобивания и се превръща в един от най-активните купувачи в европейския IT сектор.

Сред най-важните сделки е придобиването на Prokom през 2007 г. Ход, който първоначално е посрещнат със скептицизъм, но по-късно укрепва позициите на групата на регионалния пазар.

Империя с уникален модел

Любопитното е, че Горал никога не се опитва да изгради класическа централизирана корпорация. Вместо това Asseco работи като "федерация" от компании с голяма свобода на местните екипи. Според него именно това позволява на групата да се адаптира към различни пазари и да расте устойчиво.

Тази структура е и една от причините компанията да се разширява толкова агресивно чрез придобивания, без да губи гъвкавостта си. Вместо да налага единен модел навсякъде, Asseco често запазва местния мениджмънт и развива бизнеса около специфичните нужди на отделните пазари.

Днес компанията вече гледа към следващия голям преход - изкуствения интелект. За Горал AI не е заплаха за IT бизнеса, а инструмент, който ускорява програмирането и автоматизацията. По-големият риск според него е дали компаниите ще успеят да се адаптират достатъчно бързо към промените.