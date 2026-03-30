Само през март над 500 работещи в IT сектора в Сърбия загубиха работата си. Въпреки че развитието на изкуствения интелект често се посочва като една от основните причини за това, експертите предупреждават, че истинските причини за масовите съкращения са много по-сложни и включват както икономическата политика на държавата, така и глобалните промени на пазара, пише eKapija.

Проблемът със съкращенията под претекст AI се задълбочава в Сърбия. Както Money,bg писа този месец, на фона на сделка за €639 милиона, 348 души бяха уволнени по средата на работния им ден. Става въпрос за италианската компания за хазарт и спортни залози Lottomatica, която уволни служителите си в офиса в Белград в рамките на един ден без никакво по-ранно предизвестие.

В свои отчети от компанията посочиха, че използва вътрешна платформа, която интегрира AI в различни бизнес процеси, включително обслужване на клиенти и обработка на заявки, като част от стратегията за повишаване на ефективността.

IT индустрията, макар и смятана за една от по-атрактивните, предимно заради високите заплати, често е обект на масови съкращения. Тази тенденция се наблюдава в световен мащаб от няколко години, а последните случаи в Сърбия подхранват опасенията в индустрията. Само през месец март над 500 IT специалисти загубиха работата си, тъй като три компании прекратиха дейността си в Сърбия.

Последният случай е американската софтуерна компания Zendesk, която затвори офиса си и остави 60 души без работа, а преди нея същото направи и италианската IT компания Lottomatica. Тази компания съкрати 348 служители в офиса си в Белград в средата на месеца. Американската компания за игри Playstudios също затвори офиса си в Белград и според оценките над 100 души са останали без работа.

Изкуственият интелект често се посочва като основна причина за съкращенията, тъй като намалява нуждата от персонал, като от друга страна носи по-голяма производителност. Остава обаче под въпрос дали AI е напреднал толкова много, че да може да бъде единствената причина за подобни масови съкращения.