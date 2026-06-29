Аерокосмическа компания Orbitworks обяви, че тази есен ще изстреля своя спътник Altair от площадка в Калифорния на 500 км в орбита, където ще заснема изображения на Земята почти в реално време. След десетилетия подготовка, това ще бъде първият сателит, направен изцяло в ОАЕ, превръщайки страната в доставчик на космически технологии.

"Това би означавало, че за първи път изнасяме за държави, които обикновено ни продават", обяснява пред The ​​National главният изпълнителен директор на компанията д-р Хамдула Мохиб.

Целевият пазар на Orbitworks са западни компании. Ключово стратегическо решение в тази посока е използването на части от европейски и американски производители като Nvidia, вместо по-евтини китайски, които биха поставили под въпрос сигурността на системите и отблъснали купувачите на Запад. Така арабската компания вече има договор с първия си европейски клиент и е в активни преговори с купувачи в Северна Америка.

"Orbitworks е глобална сателитна компания, която просто се намира в Абу Даби. След пет до десет години бих искал да я видя като една от водещите компании за наблюдение на Земята", обяви д-р Мохиб.

На този етап плановете са до следващата година да има 10 действащи сателита в орбита, които ще заснемат всяка локация през три часа, вместо по веднъж на ден. Приложенията на технологията включват наблюдение на тръбопроводи и стратегически локации с цел отбрана, оценяване на щети, предотвратяване на пожари и други.

Благодарение на чиповете от Nvidia, Altair ще може да обработва изображенията, така че в рамките на минути след команда за задача клиентите ще получават готова разузнавателна информация, а не сурови данни.

"Искаме да направим сателитите толкова прости, колкото Basic направи персоналния компютър. Да им се даде възможност да се управляват с приложение."

Според Orbitworks те са сред първите оператори на спътникови системи в света, които използват толкова мощни бордови изчисления. В момента бордът на директорите обсъжда възможността за първично публично предлагане на фона на нестабилния успех на SpaceX.