Ако погледнем списъка с най-слабо представящите се компании в индекса S&P 500 през 2026 г., на пръв поглед изглежда сякаш наблюдаваме масов срив на бизнес модели. Реалността обаче е много по-интересна. Сред най-големите губещи не откриваме фалиращи банки, затруднени автомобилни производители или компании с огромни дългове. Вместо това виждаме някои от най-качествените корпоративни франчайзи в света.

Accenture е надолу с 51.6%, Adobe губи 44.2%, Salesforce се понижава с 42.4%, Gartner е надолу с близо 50%, Cognizant с почти 47%, Workday с над 45%, ServiceNow с 38%, а Intuit оглавява негативната класация със спад от почти 60%. Това не е просто разпродажба на отделни акции. Това е мащабна ротация на капитал в рамките на пазара.

Всъщност таблицата по-долу разказва една от най-важните инвестиционни истории на 2026 година. Докато инвеститорите са обсебени от Nvidia, Micron, SpaceX, Broadcom и следващия победител в AI революцията, огромни количества капитал напускат традиционния корпоративен софтуер, консултантските услуги и бизнес инфраструктурата. С други думи, пазарът не наказва лошите компании. Той наказва компаниите, които не се намират в най-горещата част на инвестиционния наратив.

Историята на капиталовите пазари показва, че подобни концентрации на капитал рядко остават незабелязани от историята. В края на 90-те години почти всички искаха интернет компании. Cisco, Yahoo, AOL и десетки други технологични фаворити се превърнаха в символ на новата икономика. По същото време качествени индустриални компании, потребителски бизнеси и дори Microsoft изоставаха сериозно. Когато балонът се спука през 2000 г., Nasdaq загуби почти 80% от стойността си, докато много от игнорираните компании се превърнаха в бъдещите лидери на следващия цикъл. През 2007 г. всички искаха банки и имоти. През 2021 г. всички искаха електромобили и компании без печалби. Днес всички искат AI инфраструктура.

Това, което прави настоящата ситуация толкова интересна, е фактът, че много от компаниите в тази класация всъщност са директни бенефициенти на изкуствения интелект. Accenture не е анти-AI компания. Напротив. Тя внедрява AI решения за хиляди корпоративни клиенти по света. Adobe не е изостанала от AI революцията. Нейната платформа Firefly вече е сред водещите генеративни решения за изображения и съдържание. Salesforce интегрира AI във всяка част от своята CRM екосистема. ServiceNow използва изкуствен интелект за автоматизация на корпоративни процеси. Workday внедрява AI в човешките ресурси и финансовото планиране. Парадоксът е, че пазарът не награждава тези компании за AI експозицията им. Той плаща почти изцяло за инфраструктурата зад AI - чиповете, центровете за данни и облачната мощност.

Това е фундаментално различен тип пазарна логика. Ако през първата фаза на интернет революцията най-големите победители бяха производителите на хардуер и мрежово оборудване, то във втората фаза истинските печалби бяха реализирани от компаниите, които започнаха да използват тази инфраструктура. Amazon, Google, Meta и Netflix не създадоха интернет. Те използваха вече съществуващата инфраструктура по-добре от останалите. Днес Nvidia продава лопатите за новата златна треска. Но историята подсказва, че следващите големи победители може да бъдат именно компаниите, които ще използват AI, а не тези, които го произвеждат.

Особено интересен е случаят с Accenture. Само преди няколко години компанията беше оценявана като един от най-стабилните бизнес модели в света. Тя генерираше десетки милиарди долари приходи, разполагаше с огромна клиентска база и беше основен партньор в дигиталната трансформация на глобалните корпорации. Днес пазарната капитализация на компанията е намаляла драматично. В същото време много от същите инвеститори, които продават Accenture, купуват компании, оценени на десетки или дори стотици пъти бъдещите им приходи. Това не означава, че Accenture автоматично е подценена. Но означава, че пазарът вече е преминал от еуфория към почти пълно безразличие към компанията.

Adobe представлява друг интересен пример. Само преди две години компанията беше една от любимите акции на Уолстрийт. Днес акциите са загубили над 44% от стойността си. Причината е страхът, че генеративният AI ще намали стойността на традиционния софтуер за дизайн и обработка на съдържание. Въпросът обаче е дали тези опасения не са прекомерни. Историята показва, че лидерите в дадена индустрия често адаптират новите технологии много по-бързо, отколкото инвеститорите очакват. Microsoft беше смятана за технологически динозавър преди десетилетие. Meta беше обявена за приключила компания през 2022 г., когато загуби над 70% от стойността си. Днес и двете компании са сред най-големите победители на пазара.

Списъкът съдържа и други интересни имена. Gartner, която практически определя технологичните тенденции за корпоративния свят, е надолу с близо 50%. Fidelity National Information Services губи над 41%. Broadridge е надолу с почти 38%. Това са компании с устойчиви приходи, дългосрочни договори и ключова роля във финансовата инфраструктура. Техните бизнес модели не са изчезнали. Просто капиталът временно е решил да ги игнорира.

Тук стигаме до една от най-важните концепции в инвестирането - разликата между качество на бизнеса и цена на актива. Отлична компания може да бъде ужасна инвестиция, ако е купена на твърде висока цена. По същия начин добра компания може да се превърне в отлична инвестиция, ако пазарът временно я е изоставил. Именно това прави настоящата ситуация толкова любопитна. Част от компаниите в тази класация започват да приличат повече на жертви на капиталова ротация, отколкото на структурни губещи.

Разбира се, не всички ще се възстановят. Историята никога не е толкова проста. Някои бизнес модели наистина ще бъдат разрушени от AI. Някои компании ще загубят конкурентните си предимства. Но когато виждаме толкова много висококачествени имена концентрирани сред най-големите губещи в индекса, това често е знак, че пазарът е стигнал до крайност в една посока.

В момента почти цялото внимание е насочено към AI инфраструктурата. Това може да продължи още година, две или дори повече. Но историята на пазарите показва, че след всяка фаза на еуфория идва фаза на преоценка. И когато това се случи, инвеститорите обикновено започват да търсят не най-популярните компании, а най-подценените качествени бизнеси.

Именно затова тази таблица е толкова важна. Тя не показва кои компании са най-слаби. Тя показва къде капиталът е избягал най-агресивно. А когато капиталът напусне даден сектор прекалено бързо, историята често започва да създава възможности. Докато всички гледат към победителите в AI революцията, следващите големи възможности може би вече се формират сред забравените гиганти на корпоративна Америка.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.