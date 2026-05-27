Компаниите с пазарна капитализация над 1 трилион долара започват да се роят като мухи. Само преди десетилетие подобна оценка изглеждаше почти недостижима — своеобразен Олимп на корпоративния капитализъм, запазен за няколко американски технологични гиганта с монополна позиция и десетилетия доминация.

Днес обаче пазарът започва да произвежда трилионни компании с темпо, което все повече прилича на симптом на нова капиталова ера. Само в рамките на няколко седмици Samsung Electronics, Micron и SK Hynix преминаха границата от 1 трилион долара. И трите компании са свързани с една и съща тема — памет чиповете за изкуствен интелект. Това вече не е просто технологичен цикъл. Това е пренареждане на глобалния капитал.

Най-показателният пример е Micron. Компанията преживя най-силния си борсов ден от 2011 г., след като UBS не просто повиши ценовата си цел, а буквално пренаписа начина, по който Уолстрийт трябва да оценява бизнеса. Целевата цена беше увеличена от 535 долара до 1625 долара — ръст от над 200%. Това не е обикновен upgrade. Това е пазарен сигнал, че част от Уолстрийт вече не гледа на Micron като на цикличен производител на памет, а като на стратегически AI инфраструктурен актив. Разликата е огромна.

Исторически памет чиповете винаги са били един от най-цикличните сегменти в полупроводниковата индустрия. DRAM и NAND пазарите традиционно преминаваха през брутални boom-and-bust цикли, при които свръхкапацитетът унищожаваше маржовете за години. Именно затова компании като Micron винаги са се търгували при относително ниски множители спрямо останалия технологичен сектор. Инвеститорите никога не вярваха, че растежът може да бъде устойчив.

AI обаче започва да променя тази логика. Според UBS изкуственият интелект структурно е променил пазара на памет. Това е изключително силна фраза. На езика на капиталовите пазари тя означава, че Уолстрийт започва да вярва, че този цикъл не е временен, а дългосрочен и системен. Именно тук се случва голямата трансформация. Пазарът вече не оценява само AI софтуера или GPU чиповете на Nvidia. Той започва агресивно да преоценява всички тесни места във веригата на AI инфраструктурата.

А паметта се превръща в най-критичното от тях.

HBM чиповете — high-bandwidth memory — вече са почти толкова важни за AI системите, колкото самите GPU процесори. Огромните езикови модели изискват все по-големи обеми високоскоростна памет, за да могат да обработват данни в реално време. Тренировката и inference натоварванията на AI моделите започват да поглъщат капацитет с темпо, което индустрията трудно успява да навакса.

Именно това превръща компании като Micron, Samsung и SK Hynix в новите "arms dealers" на AI икономиката.

Пазарът реагира по типичен за късен технологичен цикъл начин. Когато инвеститорите открият стратегическо тясно място в индустрия с експлозивен растеж, капиталът започва да се концентрира агресивно.

Това е причината Micron да се превърне в 11-ата най-голяма публична компания в САЩ, изпреварвайки Walmart и доближавайки се до Eli Lilly. Ако целевата цена на UBS от 1625 долара се реализира, пазарната капитализация на компанията би достигнала приблизително 1.8 трилиона долара. Това би я превърнало в седмата най-голяма публична компания в Америка — пред Tesla, Meta и Berkshire Hathaway.

Само преди няколко години подобно изречение би звучало абсурдно. Тук започва и по-дълбокият въпрос. Какво всъщност означава, когато производители на памет чипове започнат да струват повече от индустриални империи, банки и потребителски гиганти, изграждани десетилетия?

Отговорът е, че пазарът вече не капитализира настоящето. Той капитализира бъдещата AI икономика. Именно това е същността на настоящия цикъл. Инвеститорите започват да приемат AI не като нова технологична мода, а като фундаментална инфраструктурна промяна, сравнима с електрификацията, интернет или мобилната революция. В подобни моменти капиталът винаги се насочва към компаниите, които контролират критичните ресурси.

През XIX век това бяха железопътните линии.

През XX век — петролните компании.

Днес това са полупроводниците, паметта, енергията и AI инфраструктурата.

Интересното е, че този път Азия започва да играе много по-голяма роля. Samsung и SK Hynix показват, че AI капиталът вече не е концентриран само в Силициевата долина. Южна Корея постепенно се превръща в един от най-важните стратегически центрове на AI инфраструктурата. Това има огромно геополитическо значение, защото полупроводниците вече са въпрос не просто на икономика, а на национална сигурност.

САЩ, Китай, Тайван и Южна Корея се намират в реална технологична надпревара за контрол върху бъдещата AI инфраструктура. Европа обаче остава значително по-назад. Да, ASML е стратегически монопол в литографията, но Европа няма доминиращи играчи в HBM паметта, AI GPU чиповете или hyperscaler инфраструктурата. Именно това започва да се превръща в структурен проблем за европейската икономика.

Докато САЩ и Азия създават нови трилионни компании почти всяка седмица, Европа продължава да доминира в много по-зрели и по-бавно растящи индустрии.

Но именно тук се появява и рискът. Когато трилионните оценки започнат да се появяват толкова бързо, това обикновено означава, че пазарът започва да преминава от рационална преоценка към агресивна капиталова експанзия. Историята показва, че най-опасните пазарни фази винаги изглеждат най-логични в реално време. Интернет наистина промени света. Това обаче не попречи на Nasdaq да се срине с над 70% след 2000 г. Железопътната революция също беше реална. Но това не спаси железопътните акции от исторически балони и катастрофи.

AI вероятно действително ще промени икономиката. Въпросът е дали настоящите оценки вече не капитализират твърде голяма част от това бъдеще.

Тук има един особено тревожен сигнал. Компании като Micron вече не се оценяват на база текущи печалби, а на база очакването, че AI търсенето ще остане експлозивно за десетилетие напред. Това е огромна разлика. Когато пазарът започне да плаща не за настоящите парични потоци, а за хипотетична бъдеща доминация, чувствителността към разочарование става изключително висока.

Именно затова сегашният цикъл изглежда толкова различен. Пазарът вече не преследва просто растеж. Той преследва тесните места в AI инфраструктурата. Вчера това бяха GPU чиповете на Nvidia. Днес това е паметта. Утре може да бъдат енергията, оптиката, охлаждането или електропреносната инфраструктура.

Всъщност AI цикълът все повече започва да прилича на индустриална надпревара за ресурси, а не просто на софтуерна революция. Това е причината компаниите над 1 трилион долара да започнат да се роят като мухи.

Проблемът е, че когато твърде много капитал започне да вярва в една и съща история, границата между структурна трансформация и спекулативна еуфория започва да се размива. А именно тогава циклите стават най-опасни.

В краткосрочен план AI суперцикълът вероятно има още пространство. Производството на HBM памет вече е резервирано почти до 2026 г. Търсенето продължава да расте по-бързо от капацитета. Hyperscaler компаниите инвестират стотици милиарди долари в AI инфраструктура. Това са реални данни, а не просто маркетинг.

Но колкото повече трилионни компании започне да създава един сектор, толкова по-важен става въпросът не кои компании ще спечелят от AI, а колко от това бъдеще вече е оценено в цените днес.

И именно този въпрос пазарът все още отказва да зададе достатъчно сериозно.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.