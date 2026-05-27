За първи път в историята Хонконг изпреварва Швейцария като най-голям център за управление на офшорно богатство в света. Това показва докладът Global Wealth Report 2026 на Boston Consulting Group (BCG), публикуван по-рано тази седмица.
Офшорните активи под управление в Хонконг достигат 2,95 трилиона долара, с минимална преднина пред 2,94 трилиона долара в Швейцария.
От BCG смятат, че смяната на лидера е трайна - азиатските финансови центрове растат значително по-бързо от традиционните европейски убежища за капитал.
Ето и основните причини парите да се движат към Хонконг.
Китайският капитал
Основният двигател на растежа е масираният приток на средства от континентален Китай. Хонконг затвърждава ролята си на ключов портал, през който Китай осъществява достъп до глобалните капиталови пазари.
Тази концентрация обаче е и рисков фактор - перспективите на финансовия център са тясно обвързани с икономическата конюнктура и регулаторните решения на Пекин.
Това е видимо и по политическите процеси в Хонконг, които през последните години започват да се движат в синхрон с централната власт.
IPO бумът
Силната активност на пазара на първични публични предлагания (IPO) в Хонконг през 2025 г. допринесе съществено за ръста на офшорното богатство в града с 10,7% за годината.
Сред най-важните борсови дебюти бяха тези на производителя на батерии CATL, набрал над 5 милиарда щатски долара, както и на Zijin Gold International (почти $3,7 милиарда).
Ръстът на борсовите индекси допълнително раздуха активите под управление и подпомогна изпреварването на Швейцария.
Близостта до клиентите
"Близостта до клиентите се превръща в решаващ фактор", заяви Михаел Калих, управляващ директор в BCG и съавтор на доклада. Глобалното офшорно богатство нараства с 8,4% до 15,7 трилиона долара през 2025 г., като почти 90% от новите потоци се концентрират в десетте най-големи финансови центъра.
Очертават се два полюса: Хонконг и Сингапур за Азия, и Швейцария, Великобритания и САЩ за западния свят.
BCG прогнозира, че Хонконг и Сингапур ще растат с около 9% годишно до 2030 г., срещу около 6% за Швейцария.
Швейцария не се предава
Въпреки отстъпената първа позиция, Швейцария запазва съществено предимство - по-диверсифицирана клиентска база, привличаща богати инвеститори от множество региони. Геополитическата нестабилност продължава да засилва ролята й на убежище за капитали, а клиентите от страните в Персийския залив са активизирали преводите на активи към швейцарски банки.
UBS, лидер в управлението на богатство и в Сингапур, и в Хонконг, разширява присъствието си в конкурентните хъбове.
Основният въпрос остава дали зависимостта на Хонконг от Китай ще се окаже структурно предимство или уязвимост.