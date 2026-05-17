Във времето Катар се смята от туристите най-вече за страна, която се използва като трансфер за някъде другаде. Няколко часа на едно от най-луксозните летища в света и след това друг полет към мястото за ваканция. През последните години години обаче страната започна ясно да показва, че амбициите ѝ вече са много по-големи. Катар не иска просто да бъде глобален авиационен хъб, тя иска да се превърне в самата дестинация, пише VnExpress.

Какво е различното? Катар обявява нов туристически пакет на стойност около 584 милиона долара, след като отчита рекордни разходи от международни посетители. А целта е ясна — да се ускори трансформацията на Катар в един от най-важните luxury travel центрове в света.

Тази стратегия не идва никак случайно. След Световното първенство по футбол през 2022 г. Катар получи нещо много по-ценно от спортен успех — глобално внимание. Милиони хора видяха модерната инфраструктура на Доха, новите хотели, футуристичната архитектура и начина, по който страната комбинира лукс, технологии и близкоизточна идентичност. Оттогава насам Катар започна да използва този момент като основа за нов етап в развитието си.

Новите инвестиции са насочени към мащабни туристически и инфраструктурни проекти. Идеята не е просто да се построят още хотели, а да се създаде цялостно преживяване, което да задържа туристите по-дълго. Защото именно това е голямата промяна: Катар иска хората да остават, а не само да преминават.

Фокусът е ясно позициониран в premium сегмента. Страната не се опитва да бъде евтина дестинация за масов туризъм. Вместо това инвестира в лукс, гастрономия и спортни събития.

Разбира се, зад всичко това стои и по-голяма икономическа логика. Както и други държави от Персийския залив, Катар се опитва да диверсифицира икономиката си отвъд петрола и газа. Туризмът се превръща в инструмент не само за приходи, но и за глобален имидж, влияние и позициониране.

Интересното е, че страната използва точно това, което вече има — една от най-силните авиокомпании в света, Qatar Airways, и едно от най-модерните летища — Hamad International Airport. Вместо да изгражда туризма от нулата, Катар надгражда върху вече съществуващата глобална свързаност.