Американското Министерство на отбраната обяви рамкови споразумения с четири компании за разработка и доставка на над 10 000 нискоценови крилати ракети в рамките на три години - ход, продиктуван едновременно от разходването на боеприпаси в хода на войната с Иран и от нуждата за подготовка за евентуален бъдещ конфликт с равностоен противник като Китай.

Договорите са сключени по програмата Low-Cost Containerized Missiles (LCCM) с компаниите Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5. Паралелно е сключено отделно споразумение с Castelion за мащабиране на производството на хиперзвуковата ракета Blackbeard.

Доставките по LCCM трябва да започнат през 2027 г., а тестови ракети от всичките четири компании ще бъдат закупени още от юни 2026 г.

"Министерството излиза извън рамките на традиционните изпълнители, за да разшири индустриалната база, ускори сроковете за тестване и изпрати ясен дългосрочен сигнал към иновативните нови участници", заяви Майкъл Дъфи, заместник-министър на отбраната за придобиване и устойчивост, цитиран от Military.com.

Ракетите по LCCM са проектирани за изстрелване от контейнерни установки - системи, наподобяващи стандартни товарни контейнери, което ги прави трудни за идентифициране от противник и им осигурява висока оперативна гъвкавост.

Концепцията допуска и морско, и въздушно приложение на същите боеприпаси, което спомага за намаляване на логистичните разходи чрез икономии от мащаба.

Кои са изпълнителите

Anduril ще доставя наземна версия на своята Barracuda-500M - ракета с обхват над 500 морски мили, 45-килограмова бойна глава и възможност за изстрелване от стандартен ISO контейнер с до 16 ракети. Компанията планира минимум по 1000 бройки годишно, заедно с над 60 установки.

Тя е инвестирала над 40 милиона долара в производствен обект в Южна Калифорния и планира прехвърляне на производството към завода Arsenal-1 в Охайо с площ от близо 465 000 кв. м.

Leidos ще предостави дизайн, основан на своята ракета за самолети AGM-190A Black Arrow, разработена за Командването за специални операции на САЩ (SOCOM). Новата версия е около два пъти по-голяма, с увеличена далекобойност и по-голям капацитет на гориво. Компанията е поела ангажимент за 3000 единици по рамковото споразумение.

CoAspire участва с ракетата GHOST - наземна версия на Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile-Extended Range (RAACM-ER). Главният изпълнителен директор Дъг Дени посочи пред Military.com, че фюзелажът е 3D-принтиран от алуминий, което елиминира нуждата от специализирана екипировка.

"Можем да преминем от тестови ракети към производство в мащаб за около шест месеца. Изляхме, тествахме и доставихме за дял от времето, което отнема разработката на другите ракети", заяви той. Zone 5, наскоро придобита от норвежката Kongsberg Defence & Aerospace, участва с адаптация на своята ракета Rusty Dagger, разработвана по програмата ERAM на Военновъздушните сили.

Хиперзвук на достъпна цена

Отделно от крилатите ракети Пентагонът залага и на масово производство на хиперзвукови оръжия - област, в която големите традиционни американски военни доставчици изостават от руските и китайските си конкуренти.

По споразумението с Castelion, след успешни тестове и валидация, министерството планира многогодишен договор за минимум 500 ракети Blackbeard годишно, с опция за удължаване до пет години и обща цел от над 12 000 единици за пет години.

Blackbeard вече е получила договор за $105 милиона от Военноморските сили за интеграция с изтребителя F/A-18 Super Hornet. Това показва, че вече поостарелият самолет все още има бъдеще като ударна платформа и то за унищожаване на защитени и отдалечени цели - ракетата се смята, че може да прелети над 800 километра.

Защо сега

The War Zone и Military.com посочват една и съща причина: войната с Иран консумира американски боеприпаси с темп, поставящ под въпрос способността на армията да поддържа едновременно активен конфликт и достатъчни резерви за бъдещи кризи.

Според анализ на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) само в първия месец на войната с Иран са изстреляни над 850 крилати ракети Tomahawk, а по-късни оценки на Wall Street Journal поставят цифрата над 1000. При цена над 2 милиона долара за бройка Tomahawk, новите ракети се очаква да струват само няколкостотин хиляди долара всяка.

Централен акцент в обявените договори е съзнателното изключване на традиционните отбранителни гиганти. Пентагонът залага вместо тях на стартъпи и търговски иноватори, способни да проектират, тестват и произвеждат значително по-бързо.

Програмата не цели замяна на съществуващите прецизни системи, а изграждане на смесен арсенал - евтини ракети в големи количества за масови цели, запазвайки скъпите боеприпаси за задачи, изискващи по-голям обхват, точност или способности за преодоляване на отбраната.