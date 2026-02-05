Военновъздушните сили на САЩ обявиха приключването на тестовете с бойни глави на крилатата ракета Rusty Dagger - система за въоръжение, разработена в рамките на програмата ERAM (Expedited Rapid Advanced Munition).

Изпитанието, проведено на авиобазата Еглин във Флорида на 21 януари 2026 година, потвърди техническата жизнеспособност на оръжието за прецизно поразяване на отдалечени цели.

Проектирана от компанията Zone 5 Technologies, ракетата Rusty Dagger (ръждив кинжал - англ.) е признание на опита от Украйна - конфликтите с висока интензивност не се решават (само) с най-елитните хай-тек оръжия, нужни са и масови системи, които с количество компенсират всеки дефицит в качеството си.

А названието "Ръждив кинжал" в случая е измамно - технологията никак не е стара. Всъщност Zone 5 Technologies са направили за по-малко от две години съвременна крилата ракета, която лети към целта си със скорост Mach 0,6, преодолява смущенията и средствата за радиоелекотрнна борба и забива 227-килограмовата си бойна глава с точност до 10 метра.

Това се постига при цена от $246 000 бройката - в пъти по-евтино от JASSM (струваща около $700 000) или британската Storm Shadow (която може да достигне до $2,5 млн.). Възможно е те да са по-добри, но отново напомняме важният урок на войната в Украйна - понякога просто е по-добре да запратиш по врага 20 нелоши ракети, отколкото само 2 отлични.

А Zone 5 Technologies се целят в производствен капацитет от 1000 бройки годишно.

Важен момент е, че проектът води началото си от идеята на американските ВВС за "палетизирани" ракетни модули, чрез които всеки товарен самолет C-130 или C-17 бързо и евтино се превръща в летящ ракетоносец. Това означава, че цялата нужна електроника е на борда на ракетата и така интеграцията с евентуалния носител ще е само механична. Прави впечатление, че за изпитанията на Rusty Dagger се използва стар щурмови самолет A-4 Skyhawk.

Развитието на програмата ERAM стана приоритет, за да осигури на Украйна способност за поразяване на разстояния до 400 километра, поддържайки едновременно ниска производствена цена. Одобрената от Вашингтон рамка за придобиване позволява на Украйна да закупи до 3550 ракети ERAM, като общата стойност на пакета е 850 милиона долара. Финансирането на тази програма се осигурява основно от европейските партньори.

Очаква се ракетите да се използват за поразяване на логистични възли и командни центрове в дълбочина. Подобно е предназначението и на крилатата ракета "Фламинго", която Украйна вече започна да произвежда и използва - тя също е значително по-евтина от наложените западни образци.

Докато Rusty Dagger преминава към фазата на масово производство, Пентагонът оценява успеха на този модел за бързо развитие като възможен шаблон за бъдещи програми за въоръжаване, в които финансовата достъпност и обемът на производството стават критерии, толкова важни, колкото суровите технически характеристики.

По подобен начин новият танк M1E3 стигна до фазата на изпитания години по-рано от планираното, след като беше взето решение да се използват налични на пазара системи за него и в хода на тестовете при нужда да се внедряват нови или подобрени.