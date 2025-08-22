Украйна започна производството на нова крилата ракета, способна да носи бойна глава от 1000 кг с обхват от 2900 километра, съобщи министърът на отбраната на страната.

Оръжието се нарича "Фламинго", потвърди Денис Шмигал.

Името и външният вид на ракетата станаха известни предварително от появили се в медиите снимки от фабрика на украинската отбранителна компания Fire Point. Бяха публикувани и кадри от пуск, за който се твърди, че е в реални условия - срещу цел в Русия.

Както отбелязва Business Insider, "Фламинго" прилича забележително на FP-5, произвеждана от Milanion Group - отбранителна фирма със седалище в Абу Даби, която работи с Украйна от поне 2021 година. Тази компания демонстрира FP-5 през февруари на отбранителна изложба в Абу Даби, като тогава беше оявено, че ракетата е оборудвана с технология против смущения и има сателитна навигация.

Обхватът от 2900 километра би позволил на Украйна да удря по-дълбоко в Русия, потенциално по военни съоръжения и заводи. Влизането на въоръжение на нова ракета с такава разрушителна сила и обхват означава, че може да заплаши руските центрове за производство на бронирани машини, дронове и артилерийски системи в Уралските планини, разположени на около 1600 километра от Украйна.

Досега Киев разчиташе главно на значително по-бавни дронове камикадзе за удари по руски нефтопречистващи заводи и производствени предприятия в московския район и отвъд.

В случая говорим за в пъти повече експлозив и удар с много по-голяма сила в сравнение с безпилотниците, така че даже едно пряко попадение от "Фламинго" може да извади от строя рафинерия или завод.

Украйна вече е доказала, че може да произвежда крилати ракети в условията на война. Нейната противокорабна ракета "Нептун" още в началото на войната беше използвана за потопяване на "Москва" - флагманът на руския Черноморски флот.

Според западни експерти Украйна разработва и модерна балистична ракета.