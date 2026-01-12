IKEA преминава през един от най-трудните етапи в своята над 80-годишна история. Компанията е притисната от фактори като по-слабо търсене на жилища (на някои пазари), по-високи разходи и все по-агресивна конкуренция от онлайн платформи като Amazon, Temu и Shein. Печалбата на Inter IKEA- глобалният франчайзодател и собственик на марката, е спаднала с 26% за финансовата година до 31 август. Това принуди гигантът да понижи цените, за да остане конкурентен.

Продажбите остават сравнително стабилни, но натискът върху маржовете се засилва. Потребителите все по-често избират ниска цена, удобство и бърза доставка - сфера, в която онлайн играчите действат с мащаб и скорост, трудни за догонване от традиционните търговци. Именно тук според експерти се появява ключовият въпрос: дали IKEA не реагира със закъснение на тази промяна.

Компанията, която помогна за създаването на глобалната индустрия за мебели в плоски опаковки, е в 3-та фаза на "най-големия трансформационен процес в историята си". За първи път начело на двете ключови структури, Inter IKEA и Ingka Group, застанаха ръководители, които не са шведи, сигнал за дълбочината и осъзнаването на предизвикателството.

В надпревара с времето

В отговор IKEA ускорява преструктурирането на мрежата си - тества по-малки магазини "Lada" за средни градове, разширява онлайн услугите и превръща големите обекти и в логистични хъбове. Ръководството на Ingka Group залага на агресивна ценова политика, строга дисциплина на разходите и многоканален модел.

Тази стратегия обаче означава директен сблъсък с Temu, Shein, Amazon - все играчи, които печелят клиенти с ултраниски цени и бързи доставки, често за сметка на маржа, но с далеч по-голяма гъвкавост.

Допълнително предизвикателство остава снабдяването с дървесина. След санкциите срещу Русия и Беларус IKEA увеличи инвестициите си в Централна и Източна Европа. Ingka Investments вече притежава над 330 000 хектара гори и плати €720 милиона за терени в Латвия и Естония.

Тази стратегия обаче носи и репутационни рискове. Екологични организации критикуват компанията за снабдяване от чувствителни региони. Засега това е по-скоро имиджов проблем, но при по-строги регулации може да се превърне и във финансов.

Гигант под натиск

Въпреки нестихващите предизвикателства, фактите все още са категорични: IKEA остава глобален гигант с 808 магазина, около 222 000 служители и годишни продажби от €44,6 милиарда. Онлайн търговията вече формира 28% от оборота, а посещенията в магазините дори леко нарастват.

Истинското изпитание обаче не е в мащаба, а в скоростта, с която промяната се случва. Моделът, направил IKEA символ на достъпния дизайн, е изправен срещу конкуренти, които действат и по-бързо, и по-евтино. А дали компанията не закъсня със своята адаптация, предстои да разберем.