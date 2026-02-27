Толкова близо и в същото време толкова далече - такава е телекомуникационната ситуация за българите, пътуващи из Западните Балкани. Без значение дали говорим за пазаруване в Сърбия, уикенд в Македония или къмпинг почивка в Албания - разстоянията не са големи, но всеки опит за използване на българска сим карта носи риск от доста солена сметка.

Сега това може да се промени.

Европейската комисия предложи да открие преговори с шест страни от Западните Балкани за включването им в европейската програма "Роуминг като у дома" (Roam Like at Home). Ако инициативата успее, потребителите, пътуващи между ЕС и региона, ще могат да се обаждат, изпращат съобщения и използват мобилен интернет без допълнителни такси — при същите условия, каквито важат в домашната им мрежа.

Предложението обхваща Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия.

"Неочаквано високите сметки за мобилен телефон вече не са нещо, което познаваме в рамките на ЕС, и днес предлагаме да разширим това и към Западните Балкани", заяви комисарят по разширяването Марта Кос.

Тя подчерта, че роуминг таксите са особен проблем за трансграничните работници и за семействата, които искат да поддържат връзка с близките си в чужбина. Изпълнителният заместник-председател на Комисията, отговарящ за технологичния суверенитет, Хена Вирккунен от своя страна нарече предложението "голяма стъпка на партньорите от Западните Балкани по пътя им към присъединяване към европейското роуминг семейство".

Как ще работи на практика

Комисията е приела преговорни мандати и сега очаква разрешение от Съвета на ЕС, за да започне двустранни преговори с всяка от шестте страни. След като Съветът даде зелена светлина, ще бъдат договорени отделни споразумения с всяка държава, като условие е тя изцяло да се съобрази с европейските правила за роуминг.

Процесът следва модела, по който вървяха Украйна и Молдова — първите страни извън ЕС, официално включени в програмата, считано от 1 януари 2026 г.

Пътят до безплатен роуминг обаче няма да е кратък. Предстоят отделни преговори с всяка от страните, което означава, че резултатите може да се постигат в различни темпове.

Какво е постигнато досега

Новото предложение надгражда съществуващи доброволни споразумения. На срещата на върха ЕС — Западни Балкани в Тирана през декември 2022 г. 38 телекомуникационни оператора от двете страни подписаха декларация за постепенно намаляване на роуминг цените.

В резултат максималната цена на дребно за един гигабайт данни падна до 18 евро от октомври 2023 г., с предвидени прагове от 14 евро през 2026 г. и 9 евро до 2028 г.

В самия регион роумингът вече е премахнат. От 1 юли 2021 г. гражданите на шестте западнобалкански страни могат да използват телефоните си свободно в рамките на региона, без допълнителни такси — резултат от регионално споразумение, подписано още през 2019 г.

Интеграция преди членство

Инициативата е конкретна стъпка в рамките на Плана за растеж на ЕС за Западните Балкани от 2023 г. Той цели да донесе осезаеми ползи от европейското членство на страните-кандидати още преди формалното им присъединяване, чрез постепенното им интегриране в единния пазар. Гражданите на ЕС се ползват от безплатен роуминг в рамките на блока от 2017 г.

Не всички участници в сектора обаче посрещат новината с ентусиазъм.

Някои оператори — особено от Централна и Северна Европа, предупреждават, че разширяването на безплатния роуминг към популярни туристически дестинации като Албания и Черна гора може да увеличи разходите на едро и да намали инвестициите в мобилни мрежи.

Със сигурност и местните телекоми ще бранят своя интерес и няма да се откажат лесно от допълнителните постъпления от туристите.