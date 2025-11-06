На фона на изострените отношения между София и Скопие, България и Северна Македония ще изградят заедно нов железопътен тунел. Той е част от ключова инфраструктурна връзка със Западните Балкани, предават информационните агенции.

Работата ще стартира скоро, а днес на жп гара "Гюешево" министрите на транспорта на България и Северна Македония - Гроздан Караджов и Александър Николоски - подписаха споразумение за изграждането на трансграничния железопътен тунел между двете държави, съобщава БНТ.

Проектът е част от стратегическия коридор "Западни Балкани - Източно Средиземноморие" и европейския транспортен коридор VIII. Тунелът ще бъде с дължина около 2,4 - 2,5 километра, като приблизително половината ще се намира на територията на България.

Източник: iStock

Основната цел е да се изгради липсващата железопътна връзка между България и Северна Македония и да се улесни движението на хора и стоки между Черно и Адриатическо море. Това е важна стъпка към по-добра свързаност на региона и по-бърз транспорт между двете страни.

Проектната дължина на тунела е около 2,4 км, като половината от него се намира на територията на България. Изграждането му ще подпомогне икономическото развитие на региона и ще засили интеграцията на транспортните мрежи на ниво ЕС и НАТО.

Строеж на магистрала за €1,3 милиарда в Северна Македония с връзка до Варна

Както Money.bg вече съобщи тази година, Северна Македония стартира и строителството на един от най-основните участъци от магистралата Тетово-Гостивар от т. нар. Коридор VIII. Проектът е на стойност €90 милиона, като пътното трасе ще стига и до българския град Варна.

Строителството на дългата 17,5 километра магистрална отсечка се очаква да бъде завършено след две години и половина.

Магистралата ще има шест ленти за движение, по три в посока, с две за движение и една аварийна. Автомагистралните участъци ще бъдат изградени по два коридора и ще имат обща дължина около 110 километра, се казва в изявление на правителството на Северна Македония, цитирано от местните медии.

Пътният участък се строи от американско-турското съвместно дружество Bechtel-Enka по общ договор за €1,3 милиарда, подписан през март 2023 година. Сделката включва изграждането на четири магистрални участъка от Коридор VIII и Коридор X в Северна Македония с обща дължина от около 108 километра.