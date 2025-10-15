Инвестиционни възможности на стойност над 4 милиарда евро могат да съживят значително икономиката на Западните Балкани. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от световните агенции, по време на инвестиционния форум ЕС-Западни Балкани в Тирана.

На дневен ред са 24 потенциални проекта в различни сектори, сред които цифрова инфраструктура, чиста енергия и промишлени вериги за доставки. Вече са одобрени за финансова подкрепа от страна на ЕС осем проекта в Западните Балкани, ръководени от седем частни инвеститори, насочени към развитие на цифровата инфраструктура, възобновяемата енергия и биотехнологиите в региона.

Частните проекти включват подводния кабел за данни с дължина 2000 км на унгарската телекомуникационна група 4iG на стойност 200 милиона евро, свързващ Албания с Египет. Кабелната система ще бъде свързана с регионалната наземна мрежа на 4iG и ще създаде сигурен цифров коридор с ниска латентност между Западните Балкани и основните центрове за данни.

Косовската технологична фирма 3CIS ще инвестира 30 милиона евро в създаването на център за данни, фокусиран върху изкуствения интелект, предназначен да подпомогне научните изследвания и образованието в областта на изкуствения интелект.

Сърбия ще бъде домакин на два големи биотехнологични и енергийни проекта. Швейцарската биотехнологична компания Swiss Rockets планира да инвестира 12 милиона евро в здравни решения, базирани на AI, докато местният производител на батерии ElevenEs ще изгради мащабна фабрика за литиево-железни фосфатни батерии.

Компанията за възобновяеми енергийни източници CWP Europe със седалище в Люксембург ще разработи вятърен парк с мощност 600 MW в Северна Албания и слънчева и акумулаторна инсталация с мощност 400 MW в югозападна Черна гора, с обща инвестиционна стойност от 1,1 милиарда евро.

Гръцкият производител на строителни материали Titan Cement Group обяви инвестиция от 83 милиона евро в Албания за декарбонизиране на дейността си там чрез преобразуване на отпадъци в енергия, с цел намаляване на емисиите и подобряване на устойчивостта.

В Северна Македония местният производител на фуражи за животни Green Agro ще стартира биотехнологична платформа в подкрепа на устойчивото производство на храни.

ЕС подписа и споразумения за два гаранционни фонда, с германската банка за развитие KfW и Европейската банка за възстановяване и развитие, за предоставяне на финансови гаранции в общ размер над 200 милиона евро за малки и средни предприятия (МСП) в Западните Балкани.

Различни инвестиционни проекти в региона ще бъдат реализирани още от норвежкият държавен разработчик на електроцентрали Statkraft, испанският разработчик на възобновяеми енергийни източници Enhol и от телекомуникационната компания Neotel от Северна Македония.