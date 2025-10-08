Икономиките на Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия - трябва да се справят с разликата между повишаващите се нива на нуждата от образование на работната сила и пазара на труда, доминиран от нискоквалифицирани работни места. Това пречи на региона да се доближи до жизнения стандарт на ЕС с по-бързи темпове, обаявиха експертите от Световната банка.

Въпреки че са все по-образовани, по-голямата част от работниците в региона все още се намеат от фирми с ниска и средна производителност, предимно на ръчна и рутинна работа, предлагащи доходи под средното ниво. За да се справят с предизвикателството и да поддържат растежа, правителствата трябва да работят координирано, за да създадат повече качествени работни места, се казва в последното издание на Редовния икономически доклад за Западните Балкани на Световната банка, цитиран от SeeNews.

Преход към високо квалифицирана икономика

Преходът към икономика, изискваща по-високи квалификации, в Западните Балкани напредва твърде бавно, заяви кредиторът, отбелязвайки, че нарастващ дял от работниците с висше образование са заети на работни места, изискващи само средно образование или по-малко, печелейки между 15-30% по-малко от връстниците си, чието образование съответства на професията им. "Това води както до намаляване на индивидуалния потенциал за доходи, така и до недостатъчно използване на човешкия капитал, който иначе би могъл да доведе до по-бърза конвергенция", се казва в доклада.

От 2011 до 2022 г. тенденциите в заетостта в различните сектори на Западните Балкани варират значително. Селскостопанските работни места намаляха във всички страни - най-рязко в Сърбия - с изключение на Косово, където програмите за развитие на селските райони вероятно помогнаха за запазване на формалната заетост в селското стопанство.

Източник: iStock

Секторът на услугите се разрасна бързо в целия регион - услугите за настаняване и хранене бяха движещата сила на растежа в Косово, Черна гора и Сърбия, докато работните места в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) се разшириха силно навсякъде. Производството и строителството показаха смесени резултати.

Северна Македония, Сърбия и Босна и Херцеговина откриха работни места в сегменти с по-висока стойност, но ги загубиха в трудоемки индустрии, докато Косово и Черна гора отбелязаха по-широк ръст на работните места както в производството, така и в строителството.

Парадоксът недостиг на работна ръка и безработица

Регионът е изправен пред парадокс на пазара на труда - недостигът на работна ръка продължава, наред с висока безработица, която е била над 10% през 2024 г., и относително ниско участие на работната сила, под 55%, особено за жените, младежите и възрастните хора.

Предвид настоящите тенденции на населението, растежа и пазара на труда, през следващите пет години регионът ще се сблъска с недостиг от над 190 000 работници, или около 2,5% от настоящата си работна сила, освен ако не увеличи активизацията или емиграцията не се забави. Освен това, зеленият преход и изкуственият интелект (AI) засилват натиска и около 20% от работниците може да се сблъскат с необходимостта от значителна преквалификация. Силното възстановяване след пандемията в Западните Балкани е стимулирало растежа по-бързо, отколкото в ЕС.

Източник: iStock by Getty Images

Производителността на труда обаче изостава, тъй като голяма част от растежа е бил обусловен от добавянето на повече работници, а не от увеличаване на производството на работник, според доклада. Производителността ще трябва да играе по-голяма роля за поддържането на растежа, което изисква преминаване към по-сложни, технологично интензивни форми на производство и се изразява в значителен растеж на заплатите.

Въпреки известен напредък, повечето страни от Западните Балкани все още имат по-малко от половината от средния доход в ЕС и растежът им се забавя. Те са достигнали статут на страни със среден доход, но догонването на жизнения стандарт на ЕС е все още далеч, заяви Световната банка.

За да поддържат конвергенцията и да създават по-добри работни места, правителствата в региона трябва да създадат основната инфраструктура за работни места, да укрепят управлението и да създадат предвидима регулаторна среда, както и да мобилизират частен капитал за разширяване на частния сектор. Световната банка заяви във вторник, че се очаква икономическият растеж в Западните Балкани да се забави до 3,0% през 2025 г. от 3,6% през 2024 г. поради продължаващата слаба външна среда и нарастващия вътрешен натиск в няколко страни.